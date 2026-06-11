Whoosh Meksika başkentinde faaliyete başladı: Fırsatlar Moskova ile eşdeğer

·36·Teknoloji
Whoosh Meksika başkentinde faaliyete başladı: Fırsatlar Moskova ile eşdeğer

Kısa süreli elektrikli scooter kiralama hizmeti Whoosh, Meksika'nın başkenti Mexico City'de faaliyetlerine başladı. Bu, şirketin San Pedro Garza García'dan sonra ülkedeki ikinci durağı oldu. Şu anda kiralama için 1000 scooter sunulmuş durumda, ancak şirket gelecekte bu sayıyı 5000'e çıkarmayı planlıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Mexico City'nin seçilmesi birkaç faktöre dayanıyor: yoğun şehir yapısı, kısa mesafeli yolculuklara olan yüksek talep, aşırı yüklenmiş ulaşım sistemi ve 580 kilometreye uzanan gelişmiş bisiklet yolu ağı. Whoosh uzmanlarına göre, bu faktörler hizmetin başarısını sağlayacak.

Ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası, hizmetin popülaritesinin daha da artmasına katkıda bulunacak. Turnuva sırasında şehir, açılış maçına ve diğer karşılaşmalara ev sahipliği yapacak, bu da turist akışında keskin bir artışa yol açacak. Şirket, Mexico City'nin potansiyelini nüfus yoğunluğu ve talep açısından Moskova ile karşılaştırıyor.

Halen Whoosh; Brezilya, Şili, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerde faaliyet göstermektedir. Şirketin Latin Amerika pazarına girişi 2023 yılında başlamıştı.

WhooshMeksikaMikro MobiliteElektrikli ScooterTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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