SK Hynix dört yeni fabrika kuruyor: Bellek üretimi 3 kat artacak

·30·Teknoloji
SK Hynix dört yeni fabrika kuruyor: Bellek üretimi 3 kat artacak

SK Hynix, gelişmiş bellek çiplerine olan talebin hızla artması üzerine üretim kapasitesini genişletme planlarını duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, şirketin 2034 yılına kadar silikon plaka üretimini üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Chey'e göre, küresel pazar, özellikle AI sistemlerinin hızlı gelişimi nedeniyle uzun süreli bir kıtlık dönemine giriyor. Mikroçiplerin temelini oluşturan silikon plakaların üretimindeki artışın, küresel pazardaki baskıyı azaltması ve tedarik zincirini stabilize etmesi bekleniyor.

Piyasa bu açıklamaya olumlu tepki verdi ve SK Hynix hisseleri yaklaşık yüzde 2,6 oranında değer kazanarak 21 milyon won seviyesine ulaştı. Şirket, AI'nın bellek ve yüksek performanslı SoC çipleri için ana itici güç olacağı bir geleceğe şimdiden hazırlanıyor.

Genişlemenin ilk aşaması halihazırda başladı; Güney Kore'de dört yeni fabrika inşa ediliyor ve bunların gelecek yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. SK Hynix daha önce, NVIDIA tarafından sunulan Vera Rubin AI platformları ve RTX Spark tabanlı kişisel bilgisayarlar için yeni nesil bellek çiplerini tedarik edeceğini doğrulamıştı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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