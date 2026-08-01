100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti

·440·Dünya
100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti

Kazakistan'ın Aktöbe bölgesinde 60 yaşındaki at bakıcısı Rahat Sarsenov hakkında verilen hüküm istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme kararına göre adam mahkeme salonunda serbest bırakıldı.

Sarsenov daha önce çiftlik sahibinin şikayeti üzerine 100 atı çalmakla suçlanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca kendisine 30 milyon tenge tutarındaki zararı karşılama yükümlülüğü de verilmişti.

Ancak dava istinaf aşamasında yeniden incelenerek yeni deliller değerlendirildi. Sonuç olarak çiftlikten aslında 100 at değil, sadece bir atın kaybolduğu belirlendi. Bu temelinde önceki mahkeme kararı iptal edilerek Sarsenov beraat etti.

Yakınlarının belirttiğine göre Sarsenov 1994 yılından bu yana aynı çiftlikte at bakıcısı olarak çalışmaktaydı. Felç geçirdikten sonra II. grup engelli statüsü almış, el ve ayak hareketleri kısıtlanmış ve konuşmada da zorluklar yaşamaya başlamıştı.

Kız kardeşi Altınay Sarsenova'nın vurguladığına göre, kardeşi ağır durumdayken hakkında şikayette bulunulmuştur. Sağlığının bozuk olması ve korku nedeniyle bazı belgelere ne yazıldığını tam olarak anlamadan imza atmıştır. Aile fertleri ayrıca evlerinin ipotek altına alındığını da sonradan öğrendiklerini belirtmiştir.

Duruşmada Rahat Sarsenov duygularına hakim olamamıştır. Konuşmakta zorlandığı için düşüncelerini tam olarak ifade edemeyen adam gözyaşlarını gizleyememiştir. Kendisi de II. grup engelli olan eşi ise kocasının haksız yere cezalandırıldığını vurgulamıştır.

İstinaf mahkemesinin kararının ardından Sarsenov, birkaç yıldır sırtında taşıdığı ağır suçlamadan kurtulmuştur.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28Guguk kuşu neden diğer kuşların yuvasına yumurtlarGuguk kuşu neden diğer kuşların yuvasına yumurtlarDün, 17:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor