100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti

Kazakistan'ın Aktöbe bölgesinde 60 yaşındaki at bakıcısı Rahat Sarsenov hakkında verilen hüküm istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme kararına göre adam mahkeme salonunda serbest bırakıldı.

Sarsenov daha önce çiftlik sahibinin şikayeti üzerine 100 atı çalmakla suçlanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca kendisine 30 milyon tenge tutarındaki zararı karşılama yükümlülüğü de verilmişti.

Ancak dava istinaf aşamasında yeniden incelenerek yeni deliller değerlendirildi. Sonuç olarak çiftlikten aslında 100 at değil, sadece bir atın kaybolduğu belirlendi. Bu temelinde önceki mahkeme kararı iptal edilerek Sarsenov beraat etti.

Yakınlarının belirttiğine göre Sarsenov 1994 yılından bu yana aynı çiftlikte at bakıcısı olarak çalışmaktaydı. Felç geçirdikten sonra II. grup engelli statüsü almış, el ve ayak hareketleri kısıtlanmış ve konuşmada da zorluklar yaşamaya başlamıştı.

Kız kardeşi Altınay Sarsenova'nın vurguladığına göre, kardeşi ağır durumdayken hakkında şikayette bulunulmuştur. Sağlığının bozuk olması ve korku nedeniyle bazı belgelere ne yazıldığını tam olarak anlamadan imza atmıştır. Aile fertleri ayrıca evlerinin ipotek altına alındığını da sonradan öğrendiklerini belirtmiştir.

Duruşmada Rahat Sarsenov duygularına hakim olamamıştır. Konuşmakta zorlandığı için düşüncelerini tam olarak ifade edemeyen adam gözyaşlarını gizleyememiştir. Kendisi de II. grup engelli olan eşi ise kocasının haksız yere cezalandırıldığını vurgulamıştır.

İstinaf mahkemesinin kararının ardından Sarsenov, birkaç yıldır sırtında taşıdığı ağır suçlamadan kurtulmuştur.