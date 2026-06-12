Çin'de 700 bin güneş paneli ve yapay zeka kontrollü hidrojen tesisi faaliyete geçti

Çin, yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerden birini tamamladı. China Energy Investment Corporation (CHN Energy) verilerine göre, Jiangsu eyaletinin Rudong ilçesinde güneş enerjisi, "yeşil" hidrojen üretimi ve enerji depolama sistemlerini birleştiren ülkenin en büyük kıyı enerji kümesi tam kapasiteyle devreye alındı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Guohua Energy Investment tarafından hayata geçirilen bu proje, düzenli su baskınlarının yaşandığı zorlu kıyı bölgelerinde inşa edildi. Sekiz aydan kısa bir sürede uzmanlar, 110 binden fazla betonarme temel kurarak üzerlerine yaklaşık 700 bin güneş paneli monte etti. Ekosistemi korumak amacıyla tüm ekipmanlar ve servis yolları, zemin seviyesinden yüksek özel platformlara yerleştirildi.

Kompleksin merkezinde 400 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yer alıyor. Üretilen enerjiyi şebekeye aktarmak için 220 kV gerilimli yeni bir kıyı trafo merkezi inşa edildi. Ayrıca sistem, güneş enerjisi üretimindeki dalgalanmaları dengelemek ve yoğun saatlerdeki yükü karşılamak için 120 MW·saat kapasiteli bir enerji depolama ünitesini de içeriyor.

Proje kapsamındaki hidrojen merkezi, güneş enerjisinin fazla olduğu zamanlarda suyun elektrolizi yoluyla saatte 1 500 m³ hidrojen üretme kapasitesine sahip. Yıllık üretim hacmi 180 ton "yeşil" hidrojen olarak belirlendi. Bu ürünün tedariki için kimya işletmeleriyle sözleşmeler imzalandı.

Kompleksin tüm bileşenleri, enerji üretimi, depolama ve hidrojen sentezini AI algoritmaları yardımıyla koordine eden tek bir dijital yönetim sistemine entegre edildi. Bu tesis, her kilovat enerjiyi maksimum verimlilikle kullanabilen kapalı bir enerji ekosistemi olma özelliğini taşıyor.