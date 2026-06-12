Samsung Galaxy Z Fold7 için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

Samsung, katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold7 akıllı telefonları için One UI 8.5 arayüzünün Haziran ayı güncellemesini dağıtmaya başladı. Yazılım, F966NKSUABZF1 sürüm numarasıyla çıkıyor ve şu anda Güney Kore'deki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Küresel pazar da dahil olmak üzere diğer bölgelerde bu güncellemenin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. Samsung, genellikle kendi iç pazarında başarılı bir şekilde test edilen ürün yazılımlarını kademeli olarak diğer ülkelerde de uygulamaya koyuyor. Şu an için söz konusu olan derleme, SM-F966N modeli için hazırlanmıştır.

One UI 8.5, Android 16 işletim sistemini temel alan ara bir güncelleme olup temel olarak hata düzeltmeleri, kararlılık iyileştirmeleri ve arayüzdeki küçük değişiklikleri içerir. Kullanıcılar bu güncelleme sayesinde cihazın daha akıcı çalıştığını fark edebilirler.

Bu bilgiyi, Samsung ürün yazılımları ve One UI sisteminin ilk sürümleri hakkındaki haberleriyle tanınan içeriden öğrenen @tarunvats33 paylaştı. Kendisi, marka cihazları için çıkan güncellemeleri resmi duyurulardan önce kaydetmesiyle ünlüdür.