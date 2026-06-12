HarmonyOS artık 64 KB belleğe sahip cihazlarda da çalışıyor

·1·Teknoloji
HarmonyOS artık 64 KB belleğe sahip cihazlarda da çalışıyor

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin yeni neslinin sadece 64 KB RAM'e sahip cihazları desteklediğini duyurdu. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Başkanı Yu Chengdong'a göre, daha önce 128 KB belleğe sahip cihazlarda çalışan sistemin açık kaynaklı sürümü, artık bu gereksinimi yarıya indirdi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Şirket yöneticisi, bu kadar düşük bellek gerektiren cihazların enerji verimliliği konusunda rekor sonuçlar kaydedebileceğini belirtti. Özellikle bu teknolojiyle çalışan küçük cihazlar, tek bir şarjla bir yıla kadar otonom çalışma imkanına sahip olacak. Bu verinin akıllı telefonlar için değil, IoT (nesnelerin interneti) cihazları için geçerli olduğunu belirtmek gerekir.

64 KB bellek, Linux veya Android sistemleri için yeterli değildir, bu nedenle bu tür cihazlarda genellikle hafif yapılı Real-Time Operating Systems (RTOS) kullanılır. Huawei bu adımla, NB-IoT sensörleri ve veri depolamayan diğer küçük cihaz segmentindeki ekosistemini daha da genişletmeyi hedefliyor.

HarmonyOS 7 tanıtımı kapsamında yapılan bu açıklama, Huawei'nin Çin ve dünya pazarındaki konumunu güçlendirmeye hizmet ediyor. Düşük bellekli cihazların genel ekosisteme entegrasyonu, kullanıcılara farklı cihazlar arasında kesintisiz bağlantı ve çeşitli kullanım amaçları için esneklik sağlıyor.

HuaweiHarmonyOSIoTTeknolojiAkıllı Cihazlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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