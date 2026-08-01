“London Derbisi”: Tottenham 90+2. dakikada Chelsea’yi mağlup etti

Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleşen sezon öncesi hazırlık maçında taraftarlar gerçek bir Premier League heyecanına ve dramasız kalmayan anlara tanıklık etti. Ünlü Accor Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Chelsea ile Tottenham Hotspur arasındaki mücadelede, 10 kişi kalan "Mahmuzlular" son saniyelerde galibiyeti kopardı.

Milyonlarca Mavililer ve "Mahmuzlular" taraftarının ilgiyle takip ettiği bu karşılaşma 1-2'lik skorla sonuçlanarak turun en çekişmeli maçlarından biri olarak tarihe geçti.

1. Erken gelen goller ve heyecan dolu bir başlangıç: Tonali ve Estevao'nun yanıtı

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda ve karşılıklı ataklarla başladı. Sezon öncesi hazırlık dönemi olmasına rağmen iki Londra kulübü de sahada tavizsiz bir mücadele ortaya koydu.

17. dakika (0:1): Tottenham'ın yeni transferi orta saha oyuncusu Sandro Tonali, takımdaki ilk maçlarından itibaren yeteneğini gözler önüne serdi. Hızlı atak ve şık bir vuruşla fileleri havalandıran Tonali, takımını öne geçirdi.

21. dakika (1:1): Chelsea bu gole çok hızlı karşılık verdi. Brezilyalı yetenekli hücum oyuncusu Estevao, rakip savunmanın hatasını iyi değerlendirerek skora dengeyi getirdi ve tabelayı 1-1 yaptı.

İlk yarı bu skorla, çekişmeli ve yüksek tempoda sona erdi.

2. Sahada artan gerginlik: Danso'nun kırmızı kartı ve Tottenham'ın direnci

İkinci yarıyla birlikte oyunun senaryosu değişti. 49. dakikada Tottenham savunmacısı Kevin Danso, yaptığı sert faul sonrasında hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sahada 10 kişi kalan Ange Postecoglou'nun öğrencileri, kalan 40 dakikadan fazla süre boyunca savunmada disiplinli bir oyun sergilemek ve kontrataklara odaklanmak zorunda kaldı. Chelsea ise sayısal üstünlüğe sahip olmasına rağmen rakip savunmayı aşmakta zorlandı.

3. 90+2. dakika draması: Richarlison'un galibiyeti getiren golü

Maçın beraberlikle biteceği düşünüldüğü anda, hakem tarafından eklenen dakikalarda Tottenham büyük bir karakter ortaya koydu.

90+2. dakikada gelişen hızlı kontratakta Brezilyalı forvet Richarlison mükemmel bir vuruşla Chelsea kalecisini mağlup ederek 10 kişi kalan takımına dramatik bir zafer kazandırdı.

Maç Protokolü:

Chelsea — Tottenham Hotspur — 1:2

Goller: Sandro Tonali 17' (0:1), Estevao 21' (1:1), Richarlison 90+2' (1:2).

Kırmızı Kart: Kevin Danso 49' (Tottenham).

Stadyum: Accor Stadyumu (Sidney).

4. Geçmiş sezonun dökümü ve yeni sezonun ilk sınavları

Her iki kulüp için de bu karşılaşma yeni sezon öncesi form durumlarını test etmek adına önemli bir fırsat oldu. 2024/2025 sezonu sonuçlarına göre:

Chelsea topladığı 52 puanla ligi 10. sırada tamamlamıştı.

Tottenham ise 41 puanla zorlu bir sezon geçirerek 17. basamakta kalmıştı.

Premier League'in yeni sezonunun 1. haftasında Mavililer 24 Ağustos'ta deplasmanda Fulham'a konuk olacak. Mahmuzlular ise 22 Ağustos'ta Brentford deplasmanına gidecek.

Sonuç

Sidney'deki "London Derbisi", sezon öncesi hazırlık maçlarının sadece birer dostluk mücadelesinden ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı. Eksik kalmasına rağmen galibiyete uzanan Tottenham yeni sezona hazır sinyalleri verirken, Chelsea için sayısal avantajı kullanamamak gelecekteki maçlar öncesi önemli bir uyarı oldu.

Sizce yeni Premier League sezonunda Chelsea ve Tottenham ilk dört yarışına dâhil olabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!