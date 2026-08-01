AMD Zen 6 işlemcileri yeni teknoloji sayesinde daha oyuncu dostu olacak

·39·Teknoloji
AMD Zen 6 işlemcileri yeni teknoloji sayesinde daha oyuncu dostu olacak

AMD'nin gelecek nesil Zen 6 mimarisine dayalı Ryzen işlemcilerinin, çekirdekler arası yük dağılımındaki gelişmiş teknoloji sayesinde oyunlarda daha yüksek sonuçlar göstermesi bekleniyor. Videocardz'ın tanınmış yazılımcı ve uzmanı 1USMUS'un (Yuriy Bubliy) bilgilerine dayanarak bildirdiğine göre, yeni yaklaşım işlemcinin hangi çekirdeklerin daha fazla güç gerektirdiğini belirlemesine ve gereksiz kısımların enerji bütçesini yeniden dağıtmasına olanak tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni teknolojinin temel bileşenlerinden biri CPPC (Collaborative Processor Performance Control) olarak adlandırılıyor. Bu işlev, işletim sistemine ve işlemcinin yerleşik yazılımına her bir bireysel çekirdeğin performansını bağımsız olarak yönetme imkânı sunar. Özellikle FloorPerf parametresi yardımıyla her çekirdek için minimum performans seviyesi belirlenir.

Çekirdek kaynaklarının oyunlar lehine yeniden dağıtılması

Çoğu modern oyun, çok çekirdekli mimariden tam olarak yararlanmaz ve genellikle sınırlı sayıda çekirdeğe dayanır. Yeni teknoloji tam olarak bu yönü göz önünde bulundurarak çalışır. Bilgilere göre, işlemci bazı çekirdeklerin performansını belirlenen minimum seviyeye düşürebilir ve böylece boşta kalan enerji ile kaynakları en önemli çekirdeklere yönlendirebilir.

Böyle akıllı bir yönetim sistemi, oyun sürecindeki kararlılığı önemli ölçüde artırır. Özellikle odak noktası 1% Low göstergesini iyileştirmektir; bu da oyun sırasında meydana gelen kare düşüşlerini (takılmaları) ve hoş olmayan donma durumlarını azaltmaya yardımcı olur.

Pratik testler ve beklenen sonuçlar

Uzmanlar tarafından Steam Deck cihazında gerçekleştirilen ön denemeler, benzer bir işlevin uygulanmasının 1% Low kare hızını hemen yüzde 31,8 oranında artırdığını gösterdi. En ilginci de bu sonucun, Valve konsolundaki mimari açıdan oldukça eski bir çip yardımıyla kaydedilmiş olmasıdır.

Eğer bu teknoloji Zen 6 mimarili yeni nesil Ryzen işlemcilerinde tam olarak hayata geçirilirse, bu meraklılar ve oyuncular için büyük bir adım olacaktır. Yeni işlemciler yalnızca saf işlem gücüyle değil, aynı zamanda kaynakları akıllıca yönetmesi sayesinde de oyunlarda daha akıcı ve keyifli bir deneyim sunabilecektir.

AMDRyzenZen 6Videocardzİşlemci
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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