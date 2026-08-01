Guguk kuşu neden diğer kuşların yuvasına yumurtlar

·279·Dünya
Guguk kuşu neden diğer kuşların yuvasına yumurtlar

Guguk kuşu doğadaki en sıra dışı kuşlardan biridir. Onu diğer kuşlardan ayıran en ünlü özelliği ise üreme sürecindeki olağandışı «stratejisidir».

Kendi yuvasını kurmaz. Birçok guguk kuşu türü yumurtlamak için diğer kuşların yuvalarını kullanır. Dişi guguk kuşu yumurtasını yabancı bir yuvaya gizlice bırakarak kendi neslini yetiştirme sorumluluğunu başka kuşlara «yükler».

Yavrusu rakiplerini yuradan dışarı atabilir. Guguk kuşu yavruları yumurtadan çıktıktan sonra içgüdüsel olarak yuvadaki diğer yumurta veya yavruları dışarı atabilir. Sonuç olarak yuvadaki anaç kuşlar tüm dikkatini yalnızca guguk yavrusuna verir.

Guguk kuşu yavrusu onu besleyen kuşlardan çok daha iri hale gelebilir. Buna rağmen «üvey» anaç kuşlar onu durmaksızın beslemeye devam eder.

Guguk kuşları Avrupa, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Bazı türleri mevsim değiştikçe uzun mesafelere göç eder.

Kuş yuvasında bir yumurtanın yanında tüysüz, henüz çıkmış bir yavru yatıyor.

Erkek guguk kuşunun çıkardığı kendine has «guguk» sesi sayesinde bu kuşu tanımak zor değildir. Hatta birçok dilde adı da tam olarak bu sese taklit temelinde şekillenmiştir.

Yumurtası da kendine has bir «maskeye» sahiptir. Dişi guguk kuşu, yumurtasını başka bir kuşun yuvasına bırakırken o kuşun yumurtalarına benzer renk ve desende bir yumurta seçebilir. Bu da yuva sahibinin yabancı yumurtayı fark etme olasılığını azaltır.

Bu nedenle guguk kuşu sadece «guguk» sesiyle değil, doğadaki son derece karmaşık ve sıra dışı üreme yöntemiyle de bilim insanlarının ilgisini çekmektedir.

ЕвропаОсиёAfrika
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Charos
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