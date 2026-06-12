Mozilla, Firefox tarayıcısındaki ücretsiz VPN kısıtlamalarını geçici olarak kaldırdı

Mozilla şirketi, Firefox tarayıcısına entegre edilmiş ücretsiz VPN hizmetinin kullanımına yönelik kısıtlamaların geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Artık kullanıcılar sınırsız trafik hacmine ve genişletilmiş bir sunucu listesine sahip oldular. Bu yaz teklifi kapsamında hizmetin yetenekleri önemli ölçüde artırıldı. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Normal şartlarda kullanıcılara aylık 50 GB limit ve 5 ülke sunucusuna bağlanma imkanı sunuluyordu. Yeni kampanya ile birlikte bağlanılabilecek ülke sayısı yaklaşık otuza ulaştı. Standart paketteki Kanada, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'nin yanına Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, Tayland, Norveç ve Güney Afrika eklendi.

Bu imtiyazlı şartlar 1 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra sistem tekrar standart duruma dönecek: veri limiti 50 GB olarak belirlenecek ve sunucu sayısı tekrar 5'e düşürülecek. Hizmet yönetimi, tarayıcı ayarlarındaki «Gizlilik ve Güvenlik» bölümü üzerinden gerçekleştiriliyor.

Belirtmek gerekir ki, bu özellik sadece Firefox tarayıcısı içindeki trafiği kapsar ve cihazın tüm ağ etkinliğini etkilemez. Şu anda Firefox VPN hizmeti sınırlı sayıda ülkedeki kullanıcılar için açık olup her bölgede eşit şekilde çalışmayabilir.