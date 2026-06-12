Titan katili ilk kez canlı yayında: GeForce RTX 2080 Ti Super tanıtıldı

·1·Teknoloji
Titan katili ilk kez canlı yayında: GeForce RTX 2080 Ti Super tanıtıldı

eBay ticaret platformunda, NVIDIA tarafından resmi olarak piyasaya sürülmemiş olan GeForce RTX 2080 Ti Super ekran kartının tamamen çalışır durumdaki bir mühendislik örneği ortaya çıktı. Bu benzersiz cihaz koleksiyoncular tarafından anında satın alındı. PG151 işaretli baskı devre kartı analizine göre, kart amiral gemisi GeForce RTX 2080 Ti ile yarı profesyonel Titan RTX arasında ara bir çözüm olarak geliştirilmiş. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Kaynaklar, NVIDIA içinde bu projenin gayri resmi olarak «Titan katili» olarak adlandırıldığını belirtiyor. Teknik özelliklerine göre prototip, normal RTX 2080 Ti modelinden ziyade Titan RTX'e daha yakın. Temelinde, Titan RTX ile aynı değer olan 4608 CUDA çekirdeğine sahip tam TU102 grafik işlemcisi yatıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, seri üretim RTX 2080 Ti modeli 4352 CUDA çekirdeğine sahipti.

Bellek alt sistemi de şaşırtıcı: Kart 384 bit veri yolu ve 12 GB GDDR6 bellek ile donatılmış, perakende satıştaki RTX 2080 Ti ise 11 GB bellek ve 352 bit veri yolu ile sınırlıydı. Uzmanlara göre proje, geliştirmenin son aşamasında iptal edildi. Bunun nedeni, yeni modelin 2500 dolarlık Titan RTX'in performansına çok yaklaşması ve şirket içinde gereksiz bir rekabet yaratabilecek olmasıydı.

Tasarım açısından bu hızlandırıcı, Turing neslinin birkaç modelinin unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Ekran kartı, Super serisine özgü parlak bir kaplamaya sahip ancak o dönemdeki seri üretim kartlarda bulunmayan tamamen siyah bir ısı dağıtıcı plaka ile donatılmış. İlginç bir detay olarak, kasada RTX 2080 Super yazısı bulunsa da, kart ve özellikler tam olarak Ti versiyonuyla eşleşiyor.

RTX 2080 Ti Super mağazalara ulaşmadığı için modern NVIDIA sürücüleri onu otomatik olarak tanımıyor. Satıcının belirttiğine göre, kartı çalıştırmak için sürücünün INF dosyalarındaki tanımlayıcıları manuel olarak düzenlemek ve Windows 10 sistemini test moduna almak gerekti. Bundan sonra kart sistemde başarıyla tanımlandı ve tüm stres testlerini sorunsuz bir şekilde geçti.

NVIDIAGeForceRTX 2080 Ti SuperTitan RTXTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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