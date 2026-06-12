Brüksel'de kiralık elektrikli scooterlar tamamen yasaklanıyor

·23·Teknoloji
Brüksel'de kiralık elektrikli scooterlar tamamen yasaklanıyor

2027 yılından itibaren Belçika'nın başkenti, elektrikli scooter kiralama hizmetlerinden tamamen vazgeçecek. VRT yayın kuruluşunun haberine göre, şehir yönetimi kiralama operatörlerinin lisanslarını yenilememe kararı aldı. Yasağa gerekçe olarak trafik kazalarındaki artış, kamusal alanların düzensiz bir şekilde işgal edilmesi ve scooterların suç amaçlı kullanılması gösterildi. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Resmi verilere göre, sadece 2025 yılında bu araçların karıştığı kazalarda 666 kişi yaralandı; bu oran geçen yıla göre yüzde 25 daha fazla. Savcılık istatistikleri ise daha endişe verici: Geçen yıl kiralık scooterlar, silahlı saldırı ve çatışma yaşanan 25 olayda ulaşım aracı olarak kayıtlara geçti.

Kısıtlamaların sadece kiralık cihazları kapsayacağını belirtmek gerekir. Kişisel elektrikli scooterlar yasaklanmayacak, bisikletler için ise tam tersine 2028'den sonra altyapının daha da geliştirilmesi planlanıyor. Brüksel bu konuda ilk değil; daha önce Paris, Madrid ve Prag'da da benzer önlemler alınmıştı.

Çekya'nın başkentinde de Belçika'daki gibi yaya bölgelerindeki kontrolsüz sürüşlerden ve turistlerin scooterları ulaşım aracı yerine eğlence aracı olarak görmesinden şikayet edilmişti. Barselona yönetimi park yerleri konusunda katı kurallar getirirken, Hollanda'da kiralama hizmetleri ülke genelinde yasaklandı. İtalya'da ise elektrikli scooterlar hukuki olarak tam teşekküllü ulaşım araçlarına eşitlendi.

BrükselElektrikli ScooterUlaşımYasakAvrupa
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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