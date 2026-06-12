Asus ROG Equalizer: Erimeye karşı koruması gereken kablonun kendisi eridi

·31·Teknoloji
Asus ROG Equalizer: Erimeye karşı koruması gereken kablonun kendisi eridi

İnternette, kullanıcıları ve ekran kartlarını istenmeyen durumlardan korumak için özel olarak tasarlanan Asus ROG Equalizer kablosunun erimesiyle ilgili ilk vaka tanımlandı. Chiphell forumunda yayınlanan fotoğraflarda, konektörün etrafındaki plastik parçaların önemli ölçüde eridiği görülüyor. En ciddi hasar, plastiğin neredeyse tamamen sıvı hale geldiği güç kontaklarından birinde gözlemlendi. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor .

Şu an için olayın yaşandığı sistemin tam yapılandırması ve hangi ekran kartının kullanıldığı bilinmiyor. Ancak daha önce bu tür vakaların çoğu NVIDIA GeForce RTX 4090 sahiplerinde kaydedilmişti. Asus, ROG Equalizer modelini birkaç ay önce 12V-2x6 standardındaki kablonun geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanıtmıştı.

Üretici, bu kablonun kontaklar arasındaki yükü daha eşit dağıttığını, sıcaklığı düşürdüğünü ve standart çözümlere göre daha yüksek iletkenliğe sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak ünlü hız aşırtmacı ve teknoloji blog yazarı Der8auer tarafından yapılan testler, ROG Equalizer tasarımında kusurlar olduğunu gösterdi.

Der8auer, yaptığı araştırmada kablonun ayrı kontakları arasındaki yük dağılımında büyük farklar olduğunu tespit etti. Bazı durumlarda fark 4 Ampere kadar ulaştı ve bu da belirli güç hatlarının aşırı ısınmasına neden oldu. Ona göre bunun sebebi, ASUS markasına özgü kablo tutucusuna yerleştirilen özel iletken köprü olabilir.

Bu yapı, elektriksel direnci artırıyor ve yükün eşit dağılmasını engelliyor. Asus şirketi henüz yayınlanan fotoğraflara resmi bir yanıt vermedi. ROG Equalizer kablosunun fiyatının yaklaşık 50 dolar olduğunu ve bunun standart güç kablolarından oldukça pahalı olduğunu belirtmek gerekir.

AsusROG EqualizerNVIDIAEkran KartıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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