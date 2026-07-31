Samsung, Bellek Çipi Kıtlığının 2028 Yılına Kadar Süreceğini Açıkladı

·39·Teknoloji
Samsung, Bellek Çipi Kıtlığının 2028 Yılına Kadar Süreceğini Açıkladı

Küresel pazarda RAM çipi kıtlığının önümüzdeki yıllarda da çözülmesi beklenmiyor; durumun 2027 yılında daha da kötüleşmesi ve tedarik kesintilerinin en az 2028'e kadar devam etmesi öngörülüyor. Dünya bellek çiplerinin yaklaşık üçte birini üreten ve tedarik eden Samsung şirketinin temsilcileri bu tür bir tahmin yayınladı. Bu durum, tüm teknoloji pazarında fiyatların artmasına ve üretim zincirlerinin değişmesine neden oluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Samsung, ikinci çeyrek mali rapor toplantısında yapay zeka alanındaki lider laboratuvarların gerekli altyapıya sahip olmak için orta ve uzun vadeli talep tahminlerini doğrudan Koreli teknoloji devine sunduğunu açıkladı. Yapay zeka patlaması nedeniyle oluşan yüksek talep, şirketin uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya hazır olan müşterilere öncelik vermesini sağlıyor.

Sektördeki yeni trendler

Bu tür çok yıllık kesinlik, üreticinin talebin keskin bir şekilde düşmesinden endişe etmeden yeni ekipman kurmasına ve üretim hacmini artırmasına olanak tanıyor. Sonuç olarak, bellek sektörünün tarihsel döngüsel dalgalanmaları önleniyor. Ancak yapay zeka patlamasının tetiklediği bellek kıtlığı, son aylarda çip fiyatlarının keskin bir şekilde artmasına neden oldu.

Bu durum Samsung için iki keskin kılıç gibi çıktı. Yarı iletkenler biriminin satış performansları ikinci çeyrekte rekor seviyeye ulaşsa da, pahalılaşan çipler bileşen maliyetini artırdığı için akıllı telefon ve televizyon birimlerinin karlılığı düştü. Şirket, maliyetlerin bir kısmını tüketicilere yükleyerek Galaxy akıllı telefonları ve tabletlerinin fiyatlarını artırmak zorunda kaldı, bu da sırasıyla bu cihazlara olan talebin azalmasına yol açtı.

Pazardaki genel durum ve etki

Gayriresmi olarak "RAMaggedon" olarak adlandırılan bu kıtlık, Samsung'un ana rakibi olan Apple şirketini de etkiledi. Geçen ay Apple, Macbook, Mac ve iPad cihazlarının fiyatlarını artırmıştı. Ayrıca şirket, son rapor toplantısında gelecek çeyrek için gelir artış tahmininin düştüğünü duyurdu.

Bellek üreticileri kapasitelerini tüketici elektroniğinden yapay zeka veri merkezlerine yönlendirdiği için alıcılar cihazların pahalılaşmasıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle NVIDIA'nın tüketici grafik kartı fiyatlarını yüzde 20-30 oranında artırması bekleniyor. Bu da oyun cihazları, kişisel bilgisayarlar, konsollar ve dizüstü bilgisayarların fiyatlarının daha da artmasına yol açabilir.

SamsungTeknolojiYapay ZekaAkıllı TelefonÇipler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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