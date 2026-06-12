Uydular yakıtsız hareket etmeyi öğrendi: yeni manyetik teknoloji

Kentucky Üniversitesi mühendisleri, gelecekte uyduların motor ve yakıt tüketimi olmadan hassas konumlarını korumalarını sağlayacak bir teknolojiyi sergilediler. Laboratuvar deneyinde üç cihaz, yalnızca manyetik alanlar aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girerek formasyonlarını korudu. NASA ve ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenen bu araştırmanın, Aerospace Science and Technology dergisinin Eylül 2026 sayısında yayımlanması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Teknoloji, elektromanyetik formasyon uçuşu (EMFF) alanına aittir ve temel fikri, her uyduyu elektromanyetik bobinlerle donatmaktan ibarettir. Akım geçtiğinde, komşu cihazların alanlarıyla etkileşime giren manyetik alanlar oluştururlar. Sonuç olarak uydular, fiziksel temas olmadan ve motorları çalıştırmadan birbirlerini çekebilir veya itebilirler. Daha önce bu tür sistemler sadece iki cihaz için düşünülmüştü, çünkü katılımcı sayısı arttıkça kontrol süreci aşırı derecede karmaşık hale geliyordu.

Yeni çalışmanın yazarları, değişken manyetik alanların kullanılmasını önerdi. Bobinler, doğru akım yerine farklı frekanslardaki sinüzoidal sinyallerle beslenir. Uydular, yalnızca aynı frekansı kullandıkları takdirde etkileşime girerler. Bu yaklaşım, tek bir merkezi kontrolcüden vazgeçilmesine olanak tanır: her cihaz yalnızca en yakın komşuları hakkındaki verilere dayanarak karar verir, bu da sistemin büyük gruplar için ölçeklendirilmesini kolaylaştırır.

Fikri doğrulamak için araştırmacılar; Arduino Due mikrodenetleyicisi, lazer mesafe sensörleri ve kablosuz iletişim sistemi ile donatılmış üç mobil modülden oluşan deneysel bir düzenek oluşturdular. Testler sırasında sistem, 30 saniyeden kısa bir sürede belirlenen konfigürasyona ulaşmayı başardı. Formasyonu korumadaki ortalama hata bir milimetreden az oldu ve bu sonuç, bilgisayar modelleme sonuçlarıyla tamamen örtüştü.