Elon Musk: SpaceX'in başarısına yüzde 10'dan az şans vermiştim

·29·Teknoloji
Elon Musk: SpaceX'in başarısına yüzde 10'dan az şans vermiştim

Tarihin en büyük IPO'su öncesinde Elon Musk, Teksas'taki SpaceX genel merkezinde çalışanlarla bir araya geldi. Konuşması sırasında, şirketin bugünkü seviyeye ulaşacağına başta neredeyse hiç inanmadığını itiraf etti. Musk'a göre, SpaceX'in başarısına yüzde 10'dan az şans vermişti. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

“El Segundo'daki küçük bir depoda işe başlayan şirketin, tarihin en büyük IPO'su kapsamında borsaya açılacağına inanmak zor. O zamanlar biri bana bunu söyleseydi, ‘Herhalde çok güçlü bir şey içmiş olmalısın’ derdim. SpaceX'in hayatta kalmasına bile yüzde 10'dan az şans vermiştim” dedi milyarder.

SpaceX lideri ayrıca şirketin gelecekteki devasa hedeflerine de değindi. Hedefin sadece birkaç astronotu uzaya göndermek değil, herhangi bir insanı Ay'a, Mars'a veya Güneş sisteminin herhangi bir noktasına ulaştırmak olduğunu vurguladı.

“Sizi, tam olarak sizi Ay'a, Mars'a ve nihayetinde daha da uzağa götürmek istiyoruz” diye ekledi. Bu arada, işlemler başlamadan önce SpaceX hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 30 artarak 170 dolara ulaştı. Bu, şirketin piyasa değerinin 100 milyar doları aşabileceği anlamına geliyor.

Elon MuskSpaceXIPOUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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