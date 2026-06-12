Evrenin hızlanan genişlemesi Tip Ia süpernovalar ile doğrulandı

Southampton Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, 2025 yılında Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çarpıcı bir çalışmayı bağımsız olarak yeniden inceledi. Önceki çalışmada, yıldız popülasyonlarının yaşı hesaba katıldığında Evren'in hızlanan genişlemesi modeline gerek kalmayabileceği öne sürülmüştü. Ancak yeni analizler, galaksilerin özellikleri dahil olmak üzere ek değişkenler göz önüne alındığında bile gözlemsel verilerin hızlanma modeliyle uyumlu olduğunu gösterdi. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Tip Ia süpernovalar, kozmolojide "standart mumlar" olarak hizmet eder. Parlaklıkları neredeyse aynı olduğu için bilim insanları bu nesneleri kozmik ölçekteki mesafeleri ölçmek için kullanırlar. 1990'ların sonunda Evren'in hızlanan genişlemesi tam olarak bu yıldızlar temel alınarak kanıtlanmış ve bu keşif için 2011 yılında Nobel Fizik Ödülü verilmişti.

Yonsei Üniversitesi bilim insanları tarafından öne sürülen eleştirel görüşe göre, süpernovaların parlaklığının ana galaksilerinin yaşına bağlı olması, hızlanma etkisini sadece simüle ediyor olabilirdi. Bu teori, karanlık enerji kavramını şüpheye düşürmüştü. Ancak Southampton araştırmacıları, orijinal eleştirel çalışmada verilerin tam olarak hesaba katılmadığını tespit etti.

Yeni analizler, yıldız popülasyonlarının yaşının süpernovaların özellikleri üzerinde gerçekten bir etkisi olduğunu, ancak bu etkinin Evren'in dinamiğini karanlık enerji olmadan açıklayacak kadar güçlü olmadığını gösterdi. Araştırmacılar galaksi kütlelerini ve yıldız ortamlarını yeniden hesapladıktan sonra, Evren'in genişlemesinin yavaşladığına dair sonuçlar doğrulanmadı.

Buna rağmen bilim insanları, bu tür bilimsel tartışmaların metodolojik açıdan faydalı olduğunu vurguluyor. Bu tür "stres testleri", kozmolojik ölçümlerin doğruluğunu artırmaya ve süpernovaları standartlaştırma modellerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Günümüzde bilimsel fikir birliği değişmeden kalmaya devam ediyor: Evren'in hızlanan genişlemesi en sağlam bilimsel açıklamadır.