Google, yapay zeka destekli dolandırıcılık yapan gruba dava açtı

Google, yapay zeka teknolojilerini kullanarak yüz binlerce kullanıcıyı dolandıran büyük bir siber suç şebekesine karşı dava açtı. Outsider Enterprise olarak bilinen Çin merkezli siber suç ağı, Google ve diğer tanınmış markalar adına sahte mesajlar göndererek kullanıcıların şifrelerini ve banka kartı bilgilerini çalmakla uğraşıyordu. Şirketin verilerine göre, bu grubun faaliyetleri sonucunda oluşan zarar milyonlarca doları buluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Siber suçlular kampanyaları kapsamında 9 000 sahte web sitesi, bir milyondan fazla dolandırıcı alan adı oluşturdu ve kısa sürede Android kullanıcılarına 2,5 milyondan fazla SMS gönderdi. Google temsilcileri, sadece bu yılın Mayıs ayında iki hafta içinde kullanıcılardan 55 000 spam mesaj şikayeti geldiğini belirtti. Bu, dakikada ikiden fazla şikayet anlamına geliyor.

Google, bu dolandırıcılıklarla mücadelede yapay zeka tabanlı araçlarını kullanıyor. Şirket, her ay 10 milyardan fazla şüpheli mesajı engellediğini duyurdu. Ayrıca, bu operasyonu durdurmak için AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi operatörler ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın iş birliği yapılıyor. FBI verilerine göre, Temmuz 2023'ten bu yana bu platform üzerinden 3,8 milyondan fazla kredi kartı bilgisi çalındı ve toplam zarar 1,9 milyar dolara ulaştı.

Outsider Enterprise grubu, teknik bilgisi olmayan kişilerin bile dolandırıcı siteler oluşturmasına olanak tanıyan özel bir yazılımı kiralıyordu. Haftalık 88 dolar veya aylık 200 dolar karşılığında satılan bu hizmet, Google'ın Gemini gibi yapay zeka platformları yardımıyla sahte kaynaklar oluşturmaya yardımcı oluyordu. Şu anda Google, bu grubun altyapısını tamamen yok etmek ve suçluları adalete teslim etmek için önlemler alıyor.