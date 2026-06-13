Çin tekeline darbe: ABD'de en büyük güneş paneli fabrikası faaliyete geçti

·0·Teknoloji
Çin tekeline darbe: ABD'de en büyük güneş paneli fabrikası faaliyete geçti

Güney Koreli Hanwha Qcells şirketi, Georgia eyaletinin Cartersville şehrinde yeni güneş hücresi üretim tesisini faaliyete geçirdiğini duyurdu. Bu proje, şirketin 2,1 milyar dolar yatırım yaptığı devasa Solar Hub endüstriyel kompleksinin son aşaması oldu. Yeni fabrika, silikon işlemeden hazır modül montajına kadar tüm döngüyü tek bir yerde toplayan ilk tesis olmasıyla Amerikan güneş enerjisi sektörü için stratejik bir öneme sahip. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Şu ana kadar ABD'deki üreticilerin çoğu, ağırlıklı olarak ithal bileşenler kullanarak yalnızca nihai montaj işlemleriyle uğraşıyordu. Bu model, sektörü yabancı tedarikçilere, fiyat dalgalanmalarına ve lojistik sorunlara bağımlı hale getiriyordu. Hanwha Qcells projesi, bu bağımlılığı önemli ölçüde azaltmaya ve yerel üretim konumunu güçlendirmeye hizmet edecek.

Cartersville'deki tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda 3,5 GW'a kadar güneş modülü üretme kapasitesine sahip olacak. Şu anda montaj hatları normal modda çalışmakta ve günlük yaklaşık 16,7 bin adet güneş paneli üretilmektedir. Bu fabrika, şirketin Georgia'daki tek üretim ağının bir parçası haline geliyor.

Dalton şehrindeki genişletilmiş tesis ile birlikte Hanwha Qcells'in ABD'deki toplam üretim kapasitesi yıllık 8,6 GW'a ulaşacak. Şirketin hesaplamalarına göre, bu ekipman miktarı yaklaşık 1,3 milyon Amerikan hanesinin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli.

Proje ayrıca, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası (Inflation Reduction Act) kapsamında büyük vergi avantajları sağlıyor. Üretimin tamamen yerelleştirilmesi sayesinde Hanwha Qcells, silikon işlemeden nihai ürüne kadar her aşama için teşvik alabiliyor. Bu durum, yerel ekipman kullanan güneş enerjisi santrali projeleri için de ek federal teşvikler yaratıyor.

Güneş PanelleriHanwha QcellsABDTeknolojiSolar Hub
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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