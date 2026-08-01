Infantino Fas'ta büyülenerek kaldı: "2030 Dünya Kupası tarihin en güzeli olacak"

·78·Spor
Infantino Fas'ta büyülenerek kaldı: "2030 Dünya Kupası tarihin en güzeli olacak"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fas Tahtı'nın 27. yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ziyaret sırasında futbol dünyasının lideri, Kuzey Afrika ülkesi ve onun futbola olan sonsuz sevgisi hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. COPE'un haberine göre, Infantino 2030 Dünya Kupası'nın Fas'ta düzenlenecek olmasının turnuvayı eşsiz kılacağından şüphe duymuyor.

Zamin.uz Infantino'nun tarihi açıklamasını ve gelecekteki turnuvanın benzersiz özelliklerini analiz ederek sunuyor.

"Kendimi evimde hissediyorum"

Fas Kralı VI. Muhammed tarafından Rabat'ta düzenlenen resmi kabul törenine katılan Infantino, samimi duygularını gizlemedi. FIFA lideri, bu güzel ülkeyi her ziyaretinde ayrı bir sevgi ve misafirperverlik hissettiğini vurguladı.

"Yüce Fas Krallığı'nda Taht Günü kutlamalarına katılmak benim için gerçek bir onur ve büyük bir ayrıcalıktır. Kendimi sanki kendi ülkemde yürüyormuş gibi hissediyorum" dedi gazetecilere Infantino.

Infantino Fas'ta büyülenerek kaldı: "2030 Dünya Kupası tarihin en güzeli olacak"

FIFA başkanı, Fas halkının futbola olan tutkusuna özellikle değindi. Ona göre, ülkenin Atlas Aslanları'na olan büyük sadakati ve desteği 2030 Dünya Kupası'nın başarısı için sağlam bir temel oluşturacak.

"Faslılar futbolun gerçek fedaileri olup, milli takımlarının başarılarını büyük bir sevinç ve özel bir tutkuyla kutluyorlar. Buna defalarca şahit oldum" diye ekledi yetkili.

Güzellik ve tarihin uyumu: 2030 Dünya Kupası

İşte bu büyük sevgi ve ülkenin güzelliği, Infantino'yu 2030 Dünya Kupası'nın geleceği hakkında cesur bir açıklama yapmaya itti. İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Fas, onun sözlerine göre organizasyonu tarihin en iyisine dönüştürecek.

"Şüphesiz 2030 Dünya Kupası tarihin en iyi ve en güzel Dünya Kupası olacak. Öyle olacak, çünkü en güzel ülkelerin en güzeli olan Fas'ta gerçekleşecek" diye kesin bir şekilde vurguladı Gianni Infantino.

Bu dünya kupası sadece Fas'ın güzelliğiyle değil, kendine has formatıyla da tarihe geçecek. 2030 yılındaki şampiyona, tarihteki ilk dünya kupasının 100. yıldönümüne denk geliyor.

Infantino Fas'ta büyülenerek kaldı: "2030 Dünya Kupası tarihin en güzeli olacak"

Bilgi için: 2030 Dünya Kupası doğrudan üç kıtanın altı ülkesinde düzenlenecek. Turnuvanın ana kısmı Fas, İspanya ve Portekiz sahalarında oynanırken, Güney Amerika'nın üç ülkesi - Uruguay, Arjantin ve Paraguay birer açılış maçı yapacak. Bunun futbol tarihindeki en kapsamlı ve tarihi dünya kupası olması bekleniyor.

Sonuç

Gianni Infantino'nun Fas ziyareti ve heyecan verici sözleri futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2030 Dünya Kupası'nın benzersiz formatı ve Fas gibi güzel ve futbola tutkun bir ülkenin ev sahipliği, bu turnuvanın gerçekten unutulmaz ve eşsiz olacağına dair umut uyandırıyor. Infantino'nun "Yaşasın Fas! Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim" sözleri ise onun bu ülkeye olan saygı ve güveninin açık bir kanıtıdır.

Bu önemli futbol analizini arkadaşlarınızla ve analiz meraklılarıyla paylaşın! Çoğu kişi 2030 Dünya Kupası'ndaki bu tarihi yeniliklerden haberdar olmalı.

Sizce 2030 Dünya Kupası gerçekten tarihin en güzel mundialı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın!

Gianni InfantinoFasFIFAVI. MuhammedRabat
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor