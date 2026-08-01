Infantino Fas'ta büyülenerek kaldı: "2030 Dünya Kupası tarihin en güzeli olacak"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fas Tahtı'nın 27. yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ziyaret sırasında futbol dünyasının lideri, Kuzey Afrika ülkesi ve onun futbola olan sonsuz sevgisi hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. COPE'un haberine göre, Infantino 2030 Dünya Kupası'nın Fas'ta düzenlenecek olmasının turnuvayı eşsiz kılacağından şüphe duymuyor.

Zamin.uz Infantino'nun tarihi açıklamasını ve gelecekteki turnuvanın benzersiz özelliklerini analiz ederek sunuyor.

"Kendimi evimde hissediyorum"

Fas Kralı VI. Muhammed tarafından Rabat'ta düzenlenen resmi kabul törenine katılan Infantino, samimi duygularını gizlemedi. FIFA lideri, bu güzel ülkeyi her ziyaretinde ayrı bir sevgi ve misafirperverlik hissettiğini vurguladı.

"Yüce Fas Krallığı'nda Taht Günü kutlamalarına katılmak benim için gerçek bir onur ve büyük bir ayrıcalıktır. Kendimi sanki kendi ülkemde yürüyormuş gibi hissediyorum" dedi gazetecilere Infantino.

FIFA başkanı, Fas halkının futbola olan tutkusuna özellikle değindi. Ona göre, ülkenin Atlas Aslanları'na olan büyük sadakati ve desteği 2030 Dünya Kupası'nın başarısı için sağlam bir temel oluşturacak.

"Faslılar futbolun gerçek fedaileri olup, milli takımlarının başarılarını büyük bir sevinç ve özel bir tutkuyla kutluyorlar. Buna defalarca şahit oldum" diye ekledi yetkili.

Güzellik ve tarihin uyumu: 2030 Dünya Kupası

İşte bu büyük sevgi ve ülkenin güzelliği, Infantino'yu 2030 Dünya Kupası'nın geleceği hakkında cesur bir açıklama yapmaya itti. İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Fas, onun sözlerine göre organizasyonu tarihin en iyisine dönüştürecek.

"Şüphesiz 2030 Dünya Kupası tarihin en iyi ve en güzel Dünya Kupası olacak. Öyle olacak, çünkü en güzel ülkelerin en güzeli olan Fas'ta gerçekleşecek" diye kesin bir şekilde vurguladı Gianni Infantino.

Bu dünya kupası sadece Fas'ın güzelliğiyle değil, kendine has formatıyla da tarihe geçecek. 2030 yılındaki şampiyona, tarihteki ilk dünya kupasının 100. yıldönümüne denk geliyor.

Bilgi için: 2030 Dünya Kupası doğrudan üç kıtanın altı ülkesinde düzenlenecek. Turnuvanın ana kısmı Fas, İspanya ve Portekiz sahalarında oynanırken, Güney Amerika'nın üç ülkesi - Uruguay, Arjantin ve Paraguay birer açılış maçı yapacak. Bunun futbol tarihindeki en kapsamlı ve tarihi dünya kupası olması bekleniyor.

Sonuç

Gianni Infantino'nun Fas ziyareti ve heyecan verici sözleri futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2030 Dünya Kupası'nın benzersiz formatı ve Fas gibi güzel ve futbola tutkun bir ülkenin ev sahipliği, bu turnuvanın gerçekten unutulmaz ve eşsiz olacağına dair umut uyandırıyor. Infantino'nun "Yaşasın Fas! Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim" sözleri ise onun bu ülkeye olan saygı ve güveninin açık bir kanıtıdır.

Bu önemli futbol analizini arkadaşlarınızla ve analiz meraklılarıyla paylaşın! Çoğu kişi 2030 Dünya Kupası'ndaki bu tarihi yeniliklerden haberdar olmalı.

Sizce 2030 Dünya Kupası gerçekten tarihin en güzel mundialı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın!