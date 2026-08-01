Güney Kore'de yeni Samsung akıllı telefonlarına yoğun ilgi

Güney Kore'de Samsung şirketinin en son katlanabilir akıllı telefonları resmi satışların başlamasıyla birlikte kıtlıkla karşılaştı. Business Post'un haberine göre, alıcılar yeni cihazları üreticinin tedarik edebileceğinden bile daha hızlı bir şekilde satın alıyor ve bu durum pazar kuyruklarına yol açtı. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Anlaşıldığı üzere, Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonunun çoğu modifikasyonu için ön siparişler şimdiden tamamen tükendi. Başlangıçta cihazı 7 Ağustos'ta alması gereken alıcılar için teslimat süresi 28 Ağustos'a ertelendi. Şu anda ilk dalgadan sonra sipariş verenlerin, istenen RAM ve depolama alanı ile renk seçeneklerine bağlı olarak üç haftaya kadar ek süre beklemesi gerekiyor.

Teslimat sürelerindeki gecikme

Ortaya çıkan kıtlık yalnızca temel modeli değil, tüm yeni cihaz serisini kapsadı. Özellikle 1 TB depolama alanına sahip Galaxy Z Fold 8 Ultra sürümü de Samsung tarafından ancak 28 Ağustos'tan itibaren gönderilmeye başlanacak. Ayrıca Galaxy Z Flip 8 modelleri için de bekleme süresi seçilen renk tonuna bağlı olarak 11 veya 18 Ağustos'a kaydırıldı.

Sorun yalnızca Samsung'un resmi çevrim içi mağazasıyla sınırlı değil. Kore'deki bazı fiziksel satış noktaları ve mağazalar, yeni siparişlerin kabul tarihini eylül ayının ortalarına bile erteliyor. Şirket yetkilileri duruma açıklık getirerek bunun sebebinin talebin öngörülen göstergelerden önemli ölçüde yüksek olması olduğunu belirtti.

Rekor düzeyde ilgi ve beklentiler

Business Post verilerine göre Samsung, üretim sürecinde standart Galaxy Z Fold 8 hacmini Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya kıyasla yaklaşık %40 daha fazla planlamıştı. Ancak önceden hazırlanan stoklar bile artan talebi karşılamaya yetmedi. İlk değerlendirmelere göre, yeni cihaza gelen sipariş hacmi önceki nesil Galaxy Z Fold 7 göstergesinden neredeyse üç kat daha yüksek bir sonuç kaydetti.

İlginçtir ki, katlanabilir gadget'lara olan ilgi geleneksel Galaxy S26 serisinin ilk sipariş seviyesinin yaklaşık %80'ine ulaştı. Şirket henüz dünya genelindeki satış hacmi ve toplam sipariş sayısı hakkında resmi rakamları açıklamadı. Buna rağmen, şirketin kendi iç pazarındaki durum, katlanabilir akıllı telefon teknolojisine olan güvenin ve ilginin istikrarlı bir şekilde arttığını açıkça gösteriyor.