Karaya vuran köpekbalığı yeniden okyanusa döndürüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles yakınlarında bulunan Sunset Beach bölgesinde karaya vuran bir köpekbalığını bir kişinin yeniden okyanusa döndürdüğü anları gösteren video sosyal medyada yayıldı.

Yerel medya kuruluşlarının aktardığına göre olay bu ayın başlarında gerçekleşti. Görgü tanıkları, köpekbalığının suya geri bırakıldıktan sonra Santa Monica Körfezi'ne doğru yüzdüğünü ve bir daha görülmediğini belirtti.

Santa Monica Körfezi ve Güney Kaliforniya kıyılarında köpekbalıklarına rastlanılması olağan bir durumdur. Son günlerde bu bölgede köpekbalıklarıyla ilgili birkaç gözlem de kaydedildi.

Uzmanlar Kaliforniya kıyılarında köpekbalıklarının insanlarla karşılaşmasının nispeten nadir olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, suda köpekbalığı görülen yerlerde dikkatli olunması ve güvenlik tavsiyelerine uyulması tavsiye ediliyor.