Rus yayını «KodДурова», «Kod.ру» olarak değiştirildi

Rusya'nın tanınmış teknoloji yayınlarından biri olan «KodДурова» resmi olarak adını «Kod.ру» olarak değiştirdi. Yayın editörlüğünün yayınladığı resmi açıklamaya göre, kapsamlı rebrandinq üzerindeki çalışmalar Telegram kurucusu Pavel Durov çevresindeki son yankı uyandıran olaylardan çok önce başlamıştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk aşamalarda bu proje ağırlıklı olarak «ВКонтакте», Telegram mesajlaşma uygulaması ve TON ekosistemine ait haberleri yansıtmakta uzmandı. Ancak zamanla yayının yönü belirgin ölçüde genişleyerek, günümüzde bilgi teknolojileri, yapay zeka, finansal teknolojiler ve dijital hizmetler alanındaki en önemli olayları okuyuculara ulaştırmaktadır.

İsim değişikliğinin ana nedenleri

Editörlük temsilcilerinin açıklamasına göre, proje adında Pavel Durov isminin kullanılması zamanla yayının gerçek içeriği ve yönüyle uyuşmaz hale geldi. Nedeni, girişimcinin söz konusu kitle iletişim aracının günlük faaliyetleriyle hiçbir zaman ilgisinin olmaması ve projeyi yönetmemesidir.

Bununla birlikte gazeteciler, son zamanlarda ortaya çıkan olaylar ve koşulların bu isim değiştirme sürecini hızlandırdığını kabul ettiler. Aynı zamanda uzmanlar, bu ölçekteki bir marka değişikliğinin birkaç gün içinde gerçekleştirilemeyeceğini, bunun üzerinde çok düşünülmüş uzun vadeli bir adım olduğunu özellikle vurguladılar.

«Litres» hizmetinin kararı

ixbt.com verilerine göre, bu değişiklikler fonunda Rusya'nın büyük kitap hizmetlerinden biri olan « Litres » platformu da kendi kataloğunda değişiklik yaptı. Özellikle hizmet, Pavel Durov'un kişiliğine adanmış iki biyografik kitabın satışını durdurma kararını aldı.

Hatırlatalım ki, temmuz ayı sonunda Rusya Federasyonu'nun Rosfinmonitoring kurumu Telegram kurucusu Pavel Durov'u teröristler ve aşırılık yanlıları listesine dahil etmişti. Buna girişimci hakkında terörist faaliyetlere yardımlık suçuyla açılan ceza davası sebep olmuş ve hakkında uluslararası arama sürecinin başlatıldığı ilan edilmişti.