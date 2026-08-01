İnternette yeni trend: Çocukların bulanık özçekimleri popülerleşiyor

Sosyal medyada son zamanlarda kusursuz kareler yerine tesadüfen çekilmiş, bulanık ve biraz komik fotoğrafları paylaşma eğilimi güçleniyor. Özellikle çocukların doğal ve plansız çekilen özçekimleri kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Trendin yayılmasına Suudi Arabistan"sahaba_abaya" marka sayfasında yaşanan olağandışı durumun sebep olduğu belirtiliyor. Marka sayfasına çocuğun bulanıklaşmış özçekimi yanlışlıkla yerleştirilmiş. Beklenmedik şekilde fotoğraf silinmemiş, kullanıcıların dikkatini çekmiş ve yayılmasının ardından diğer sayfalar da bu tarz içeriklere başvurmaya başlamıştır.

Bugün ise sosyal medyada tam anlamıyla doğallık ve kusursuz olmayan kareler ayrı bir ilgi uyandırıyor. Bazı markalar reklam gönderilerinde profesyonel fotoğraf çekimi yerine sade, tesadüfi ve samimi sahneler kullanıyor. Bu yaklaşım, içeriği kitleye daha gerçek ve yakın göstermesiyle açıklanıyor.

Uzmanlar da sosyal medyada “kusursuz” görünme çabasından yorulma fonunda doğal fotoğraflara ve filtersiz içeriğe olan ilginin arttığını kaydediyor.

Bu nedenle eskiden kalitesiz veya tesadüfen çekilmiş olarak değerlendirilen fotoğraflar artık aksine, samimiyet ve doğallık sembolüne dönüşüyor. Çocukların yer aldığı bu tür içerikler ise internet kullanıcılarında ayrı bir ilgi uyandırıyor.