Xiaomi 185 Hz ekranlı yeni amiral gemisini duyurdu

·356·Teknoloji
Xiaomi 185 Hz ekranlı yeni amiral gemisini duyurdu

Xiaomi markası, en gelişmiş mobil cihazlarından biri olan Redmi K100 Pro Max akıllı telefonu hakkında resmi bilgileri açıkladı. ixbt.com sitesinin haberine göre, şirket başkanı Lu Weibing yaklaşmakte olan amiral gemisinin temel teknik özelliklerini ve yeteneklerini tanıtım tarihinden önce paylaştı ve cihaz, son derece yüksek performans ile oyun odaklı özellikleriyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rekor düzeyde ekran ve oyun özellikleri

Bildirildiğine göre, tanıtım 11 Ağustos akşamına planlanmış olup, şimdiden cihaz için ön sipariş süreçleri başlatıldı. Yeni akıllı telefon, Xiaomi tarihinde ilk kez 185 Hz yenileme hızı sunan oyun odaklı bir OLED paneline sahip olmasıyla önem taşıyor. Bu ekran, otuzdan fazla popüler oyunda saniyede 185 kareye varan hızı destekliyor.

Ekran yeteneklerini daha da genişletmek amacıyla cihaza kare hızını artırma ve görüntü ölçeklendirme teknolojileri entegre edilmiş olup, bunlar aynı anda paralel olarak çalışabilmektedir. Ayrıca ekranın dokunmatik örnekleme hızı 480 Hz olarak belirlenmiş ve bu da dokunmalara tepki süresini keskin bir şekilde iyileştiriyor.

Güçlü donanım bileşenleri ve yapay zeka

Akıllı telefonun işlemci sistemi, ikinci nesil 3 nanometre üretim süreci temelinde geliştirilen en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine dayanıyor. Yüksek performans sağlamak amacıyla bu platforma grafik işlemlerinden sorumlu özel D2 adlı AI çipi eşlik ediyor.

Lu Weibing'in belirttiğine göre, bu konfigürasyon sayesinde cihaz AnTuTu benchmark testinde yaklaşık 4,56 milyon puan elde etmeyi başardı. Bu göstergenin, ilgili işlemci tabanlı tüm cihazlar arasında mutlak anlamda en iyi sonuç olması bekleniyor.

Oyuncular için özel çözümler ve ses

Cihazın geliştirilmesinde mobil oyuncuların ihtiyaçları özel olarak göz önünde bulundurulmuştur. Özellikle akıllı telefon, çevrimiçi oyunlarda internet bağlantı gecikmelerini önemli ölçüde azaltan özel olarak optimize edilmiş bir anten sistemiyle donatılmıştır.

Ses kalitesi konusuna da özel önem verilmiş olup, yeni amiral gemisi Sound by Bose akustik ayar imzasına sahip bir ses sistemine kavuştu. Bu sistem, oyun sırasında adım seslerini ve ateş seslerini net bir şekilde duymayı ve bunların yönünü hızla tespit etmeyi sağlar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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