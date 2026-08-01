Barcelona İngiltere'de hayal kırıklığı yarattı: Birmingham'a mağlup oldu

Hansi Flick yönetimindeki yapılanma sürecindeki Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında İngiltere'nin Birmingham kulübüne konuk oldu. Dram ve beklenmedik olaylarla dolu geçen karşılaşma Katalan ekibinin mağlubiyetiyle sona erdi.

Zamin.uz bu çekişmeli mücadelenin en önemli anlarını, yeni yıldızların ilk maçlarını ve Bellingham'ın stadyum ziyaretinin detaylarını sunuyor.

Normal sürede çekişmeli beraberlik ve genç yetenek şov

Karşılaşma Birmingham'ın aktif oyunuyla başladı. 31. dakikada August ev sahibi ekibi öne geçirdi. Ancak Flick'in takımı pes etmeyi aklından bile geçirmedi. Maçın gerçek keşfi, Katalanların kadrosundaki 18 yaşındaki Hamza Abdulkerim oldu.

Genç forvet Flick'in güvenini tamamen boşa çıkarmadı. Önce 42. dakikada kazandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru eşitledi. İkinci yarıda ise 60. dakikada Abdulkerim harika bir golle Barcelona'yı öne geçirdi. Milyonlarca taraftarın gözü önünde duble yapan genç oyuncu, Flick'in gelecek planlarında sağlam bir yer edineceğinin sinyalini verdi.

Yine de ev sahibi ekip 68. dakikada Solis John'un golüyle durumu eşitledi. Normal süre çekişmeli — 2:2 skoruyla sona erdi.

Penaltı atışları piyangosu: İngilizler daha şanslıydı

Hazırlık maçı formatı gereği galibi belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Ne yazık ki Katalan devi için bu piyango şanssız bitti.

Barcelona futbolcularının yaptığı birkaç hata ve İngiliz kalecinin ustalığı sonucunda Birmingham seri penaltılarda 3:2 skorla galip geldi ve Flick'in takımına sezonun ilk acı mağlubiyetini tattırdı.

Adeyemi ilk 11'de: Milyonlarca taraftarın beklediği ilk maç

Barcelona taraftarları için bu maçın en çok merak edilen anı, Borussia Dortmund'dan kısa süre önce transfer edilen Karim Adeyemi'nin ilk maçı oldu. Alman kanat oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı ve etkili bir performans sergiledi.

Adeyemi ilk yarının sonuna kadar sahada kalarak Flick'in yeni hücum sistemine uyum sağlamaya çalıştı. Hızı ve tekniği dikkat çekiciydi. İkinci yarıda teknik direktör Adeyemi'yi Roony Bardghji ile değiştirdi, ki bu hazırlık maçları için olağan bir durumdur. İlk maçı yenilgi gölgesinde kalsa da taraftarlarda büyük umut uyandırdı.

Jude Bellingham tribünde: Maça ek bir entrika

Maçın dikkat çeken bir diğer unsuru ise Jude Bellingham'ın tribünde görünmesi oldu. Birmingham altyapısından yetişen ve şu anda Real Madrid'in önde gelen yıldızı olan İngiliz orta saha oyuncusu eski takımını desteklemek için stadyumu ziyaret etti.

Bellingham'ın tribünde yer alması ve Real'in ezeli rakibi Barcelona'nın maçını doğrudan stadyumdan takip etmesi medya ve taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Sırada Nottingham ve Udinese var: Flick için test devam ediyor

İngiltere turu Barcelona için bununla bitmiyor. Hansi Flick'in öğrencileri için bir sonraki ciddi sınav 8 Ağustos'ta gerçekleşecek. O gün takımı iki maç bekliyor:

İngiltere'den bir diğer rakip — Nottingham Forest ile karşılaşma. İtalya'nın iddialı ekibi Udinese ile mücadele.

İngiltere'deki ilk yenilginin ardından Flick'in bu maçlarda taktiksel değişiklikler yapması ve Adeyemi liderliğindeki yeni hücum üçlüsünü daha fazla sınaması bekleniyor.

Bu önemli maçın analizini arkadaşlarınız ve futbolseverlerle paylaşın! Birçok kişi Flick yönetimindeki yeni Barcelona'nın İngiltere maceralarını ve Bellingham'ın tribün ziyaretini bilmeli.

Sizce Hamza Abdulkerim bu sezon ilk 11'e girebilecek mi? Adeyemi'nin ilk maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!