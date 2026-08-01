Qualcomm, Computex 2026 sunumunda düşen 4NE-1 robotu hakkında açıklama yaptı

·50·Teknoloji
Qualcomm, Computex 2026 sunumunda düşen 4NE-1 robotu hakkında açıklama yaptı

Tayvan'da düzenlenen Computex 2026 fuarında Qualcomm'un genel sunumu beklenmedik ve ilginç bir olayla akıllarda kaldı. NEURA Robotics tarafından geliştirilen ve Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design referans platformu üzerine inşa edilen 4NE-1 adlı insansı robot sahnede aniden sırtüstü düştü. Bu beklenmedik olay izleyicilerin ve internet kullanıcılarının dikkatini çekerken, şirket yetkilileri duruma açıklık getirerek her şeyin güvenlik protokollerine uygun olarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tom's Hardware'in haberine göre, NEURA Robotics ve Qualcomm iş birliğiyle oluşturulan 4NE-1 robotu sunum sırasında şirket temsilcisine Dragonwing IQ10 demo kartını başarıyla teslim etti. Ancak nesneyi teslim ettikten birkaç saniye sonra robot, herhangi bir dış uyarı olmaksızın doğrudan arkaya doğru devrildi. Organizatörler durumu hemen toparlamaya çalışarak robotu bir örtüyle kapattı ve sahneden çıkardı.

Güvenlik sistemi ve beklenmedik arıza

Birçok kişi bu durumu teknik bir arıza veya yazılım hatası olarak değerlendirse de, ixbt.com'un bilgilerine göre Qualcomm olayın asıl nedenini açıkladı. Anlaşıldığı üzere, olaya kısa süreli bir bağlantı kopması neden oldu. Bağlantının kesilmesi robotun dahili güvenlik mekanizmalarını derhal etkinleştirdi ve sistem otomatik olarak kontrollü kapanma moduna geçti.

Şirket yetkilileri, meydana gelen olayın bir hata değil, önceden planlanmış bir koruma süreci olduğunu vurguladı. Robot, acil bir durumda çevresel güvenliği korumak ve insanlara zarar vermemek amacıyla özel bir «güvenli düşüş» programına dayanarak hareket etti. Dışarıdan çok garip ve komik görünmesine rağmen Qualcomm, güvenlik sisteminin görevini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti.

Gelecekteki geliştirme için gerçek veriler

Bu olay mühendisler için önemli bir pratik deneyim işlevi görüyor. Qualcomm uzmanları, bu tür gerçek durumların algoritmaları daha da geliştirmede ve gelecekte robotik platformların güvenilirliğini artırmada büyük önem taşıdığını belirtti. Herhangi bir otonom sistem için beklenmedik ortamlarda doğru kararlar almak ve güvenliği sağlamak öncelikli görev olarak kabul edilir.

Hatırlatmak gerekirse, 4NE-1 robotunun temelini oluşturan Qualcomm Dragonwing IQ10 platformu yaklaşık 700 TOPS işlem performansına sahip. Bu güçlü mimari, gerçek zamanlı olarak devasa veri hacimlerinin işlenmesini gerektiren karmaşık insansı robotlar ve diğer otonom sistemler için özel olarak geliştirilmiş olup, gelecekte bu tür teknolojilerin yeteneklerini daha da genişletmesi bekleniyor.

Qualcomm4NE-1RobotikComputex 2026NEURA Robotics
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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