Google TV artık Gemini ile doğal sesli komutları anlıyor

Google, Google TV sistemi için önemli bir güncelleme sundu. Artık sisteme entegre edilen Gemini yapay zekası, kullanıcıların televizyonu doğal konuşma diliyle yönetmelerine olanak tanıyor. Bu özellik, karmaşık ayar menülerinde arama yapmaya gerek kalmadan, basit cümleler kullanarak cihazı yapılandırmaya yardımcı oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kullanıcılar artık televizyona "Ne olduğunu duyamıyorum" veya "Bu sahne çok karanlık, hiçbir şey görünmüyor" gibi ifadelerle seslenebiliyor. Gemini bu talepleri analiz ederek görüntü parlaklığını, kontrastı veya ses seviyesini otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca spor modu, bas güçlendirme veya oyunlar için özel modlar da sesli komutla etkinleştirilebiliyor.

Sistem sadece komutları yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda görüntü ve ses ile ilgili sorunları teşhis etme yeteneğine de sahip. Kullanıcı sorunu kelimelerle tarif ederse, yapay zeka bunu gidermek için gerekli düzeltmeleri öneriyor. Bu teknoloji, televizyon kullanım deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

Şimdilik bu özellik sadece ABD pazarındaki TCL markasının 2025–2026 yıllarında üretilen bazı modellerinde (QM9K, QM7L, RM7L ve diğerleri) mevcut. Yeni özelliklerden yararlanmak için cihazın Android 14 veya üzeri bir işletim sisteminde çalışması gerekiyor. Gelecekte diğer markalar ve bölgeler için de desteğin genişletilmesi bekleniyor.