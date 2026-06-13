ABD'de "yapay Güneş" yaratma yolunda önemli bir proje başlatıldı

ABD merkezli General Atomics şirketi, ülkenin Enerji Bakanlığı ile iş birliği içinde füzyon enerjisi için benzersiz bir test kompleksi geliştirmeye başladı. Blanket Component Test Facility (BCTF) adlı yeni tesis, gelecekteki füzyon enerji santrallerinin en kritik unsurlarından biri olan blanketlerin tam ölçekli test edileceği dünyanın ilk uzmanlaşmış sahası olacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Füzyon enerjisi neredeyse tükenmez bir temiz enerji kaynağı olarak kabul edilse de, endüstriyel bir reaktör yaratmak sadece ısınmış plazmayı hapsetmekten çok daha karmaşıktır. Reaktörün iç duvarlarının aşırı sıcaklıklara ve yüksek enerjili parçacık akışlarına dayanması gerekir. Plazmanın etrafına yerleştirilen özel modüller olan blanketler tam olarak bu görevi yerine getirir. Isıyı emerek elektrik üretimi için soğutma sistemine aktarırlar ve füzyon için temel yakıt olan trityum izotopunun üretimine katılırlar.

Gelecekteki BCTF kompleksi, mühendislerin bu sistemlerin ısıyı ne kadar verimli bir şekilde tahliye ettiğini ve gerçek bir enerji santrali koşullarında yakıt üretiminin kararlılığını test etmelerini sağlayacak. Proje kapsamında Idaho Ulusal Laboratuvarı, Japonya merkezli Kyoto Fusioneering ve California Üniversitesi gibi saygın bilimsel ve endüstriyel ortaklar bir araya geldi.

Test kompleksi, San Diego'daki General Atomics manyetik teknolojileri merkezinde yer alacak. Belirtmek gerekir ki, bu sahada daha önce Fransa'da inşa edilmekte olan dünyanın en büyük deneysel füzyon reaktörü ITER için merkezi solenoid üretilmişti. Yeni proje, ticari füzyon enerji santralleri oluşturmadaki teknik riskleri azaltmaya ve süreci önemli ölçüde hızlandırmaya hizmet edecek.