Amazon uyarısının ardından Anthropic yapay zekasına kısıtlamalar getirildi

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Amazon uyarısının ardından Anthropic yapay zekasına kısıtlamalar getirildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Anthropic şirketinin en güçlü yapay zeka modellerinin yabancı kullanıcılar için kısıtlanması yönünde karar aldı. Bu sert önlemin, Amazon tarafından iletilen gizli uyarılardan kaynaklandığı ortaya çıktı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, bu durum teknoloji dünyasındaki güvenlik ve rekabet sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Amazon CEO'su Andy Jassy, bizzat ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer üst düzey yetkililerle iletişime geçti. Jassy, Anthropic tarafından geliştirilen Fable 5 modelinin siber saldırı hazırlıklarında kullanılabilecek son derece tehlikeli veriler sunduğunu bildirdi. Amazon uzmanları, sistemin koruma mekanizmalarını aşarak yazılımlardaki zafiyetleri tespit etmek için modeli kullanmayı başardılar.

Güvenlik önlemleri ve beklenmedik kararlar

Beyaz Saray, bu uyarının ardından özel bir toplantı düzenledi ve güvenlik uzmanları Amazon'un bulgularını incelemeye başladı. Hükümet, Anthropic yönetiminden tespit edilen eksikliklerin derhal giderilmesini veya modelin geçici olarak devre dışı bırakılmasını talep etti. Sonuç olarak, Donald Trump yabancı hükümetlerin, şirketlerin ve şahısların bu sisteme erişimini kısıtlama kararını onayladı.

Durumun ilginç yanı, Amazon'un Anthropic girişiminin en büyük yatırımcılarından biri olmasıdır. Şirket, bu projeye milyarlarca dolar yatırım yapmanın yanı sıra, kendi bulut altyapısını ve çiplerini de sağlıyor. Ancak güvenlik konusundaki endişeler, ortaklık ilişkilerinin bile önüne geçti.

Anthropic şirketi ise Amazon tarafından tespit edilen sorunların ciddi bir tehdit oluşturmadığını savunuyor. Girişim temsilcilerine göre, Fable 5'in gösterdiği sonuçlar basit senaryolara dayanıyor ve diğer açık yapay zeka modelleri de benzer verileri sunabiliyor. Buna rağmen şirket, yeni gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla Mythos ve Fable modellerine erişimi tüm kullanıcılar için tamamen durdurdu.

Siyasi baskı ve sektörün geleceği

Bu kısıtlamalar sadece dış kullanıcıları değil, Anthropic bünyesinde çalışan yabancı uzmanları da etkiledi. Şirket çalışanlarının büyük çoğunluğu ABD dışında doğmuş olup, artık kendi geliştirdikleri en son teknolojileri kullanma haklarından mahrum kaldılar. Bu durum, insan kaynakları politikalarında ve yeni teknolojiler üzerindeki çalışmalarda ciddi zorluklar yaratabilir.

Bağımsız uzmanlara göre, Anthropic ile Trump yönetimi arasındaki gerilimin kökleri çok daha derine dayanıyor. Beyaz Saray, şirketi güvenlik konularında devlet kurumlarıyla yeterince iş birliği yapmamakla ve önceki yönetim temsilcileriyle bağlantılı olmakla suçluyor. Ayrıca, Anthropic teknolojilerinin ABD askeri birimleri tarafından kullanılmasına ilişkin tartışmalar halihazırda mahkeme süreçlerine taşınmış durumda.

Şu anda Anthropic modelleri siber güvenlik uzmanları için kapalı kalmaya devam ediyor. Bunun, dünya genelinde yazılımlardaki hataları arayan ve düzelten kuruluşların işini zorlaştırması bekleniyor. ABD hükümetinin bu adımı, yapay zeka alanında devlet denetiminin daha da artacağının bir göstergesi.

AnthropicAmazonYapay ZekaDonald TrumpSiber Güvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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