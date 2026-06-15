Uzayda devrim: Uydu ilk kez bağımsız olarak nesne aramayı öğrendi

·0·Teknoloji
Uzayda devrim: Uydu ilk kez bağımsız olarak nesne aramayı öğrendi

Uzay teknolojileri alanında tarihi bir dönüm noktası yaşandı: Bir Dünya gözlem uydusu, insan müdahalesi olmadan, aradığı nesneleri bağımsız olarak tespit etmeyi başardı. Nisan ayında gerçekleştirilen bu deney, yörüngede görsel-dilsel modelin (VLM) kullanıldığı ilk vaka olarak kaydedildi. Bu keşfin, uzay sensörlerinin yeteneklerini kökten değiştirerek verimliliklerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Genellikle uydular, büyük miktarda ham veriyi Dünya'ya aktarır ve burada analistler özel algoritmalar veya doğrudan insan gözü yardımıyla görüntüleri inceler. Ancak Loft Orbital şirketi tarafından inşa edilen Yam-9 cihazında, NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) uzmanları tarafından oluşturulan yazılım çalıştırıldı. Bu sistem, doğal dildeki sorgulara dayanarak ilgi çekici bölgeleri bağımsız olarak vurgulayabildi.

Google DeepMind teknolojisi uzay hizmetinde

Bu başarının temelinde Google DeepMind tarafından geliştirilen Gemma 3 modeli yatmaktadır. Bu görsel-dilsel model, sınırlı teknik imkanlara sahip cihazlarda, yani veri merkezlerinden uzakta çalışmak için özel olarak uyarlanmıştır. VLM modelleri, metinsel mantığı görüntüleri analiz etme yeteneği ile birleştirir. Örneğin, araştırmacılar modelden doğa ile insan altyapısının kesiştiği bölgeleri veya demiryolu düğümleri çevresindeki yapıları bulmasını istediklerinde, yapay zeka bu görevi başarıyla yerine getirdi.

Bu gösterim iki açıdan büyük önem taşıyor. Kısa vadede, bu durum uzay sensörlerini daha kullanışlı hale getiriyor, çünkü uydu verileri yörüngede ayıklayarak Dünya'ya sadece en önemlilerini gönderiyor. Bu da analistlerin üzerindeki devasa veri akışını önemli ölçüde azaltıyor. Uzun vadede ise, uzayda geniş ölçekli bir yapay zeka altyapısı oluşturulabileceğini kanıtlıyor.

Sürekli kontrol ve iletişim imkanı

Loft Orbital temsilcisi Paul Lasserre'nin TechCrunch'a verdiği bilgiye göre, bu teknoloji uzayda "sürekli nöbet" sistemi oluşturmanın yolunu açıyor. Artık uyduya basitçe: "Şu sınırı benim için izle ve şüpheli bir durum sezersen haber ver" şeklinde bir görev vermek ve onunla iletişim kurmak mümkün olacak. Bu, güvenlik ve izleme konularında tamamen yeni bir seviyedir.

Yam-9 uydusu 2025 sonbaharında yörüngeye fırlatılmış olup, şirketin yapay zeka projeleri için bir nevi test sahası görevi görmektedir. Cihazın bünyesinde, uzay hesaplamaları için en önde gelen çiplerden biri olan NVIDIA Jetson Orin AGX GPU bulunmaktadır. NASA JPL mühendisleri, Gemma 3 modelini bu sınırlı bellek ve kaynak koşullarında çalışması için önemli ölçüde basitleştirmeyi başardılar.

Şu anda diğer büyük şirketler de bu yönde aktif çalışmalar yürütüyor. Örneğin, Planet Labs kendi uydularında basit nesneleri tespit etmek için NVIDIA çiplerini kullanıyor ve gelecekte daha karmaşık VLM modellerini uygulamayı planlıyor. Kepler Communications da uzayda hesaplama gücünü artırmak üzerinde çalışıyor. Amaç, tüm Dünya yüzeyini gerçek zamanlı olarak kapsayan 50 ila 100 akıllı uydudan oluşan bir ağ oluşturmaktır.

Yapay ZekaUzayNASAGoogleTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Galaxy S27 Çinli ekranlarla donatılabilir: Samsung ve BOE anlaşmaya yakınGalaxy S27 Çinli ekranlarla donatılabilir: Samsung ve BOE anlaşmaya yakınBugün, 12:27Starlink, Karayipler'deki «İnek Adası»nı yüksek hızlı internet ile buluşturduStarlink, Karayipler'deki «İnek Adası»nı yüksek hızlı internet ile buluşturduBugün, 12:26Çin'in Kinetica-1 roketi uzaya sekiz uydu daha gönderdiÇin'in Kinetica-1 roketi uzaya sekiz uydu daha gönderdiBugün, 11:57Google Earth kullanıcıları için ücretsiz uçuş simülatörü modu başlatıldıGoogle Earth kullanıcıları için ücretsiz uçuş simülatörü modu başlatıldıBugün, 11:55Rusya'da "Gosuslugi" üzerinden yaklaşık 2 milyon SIM kart engellendiRusya'da "Gosuslugi" üzerinden yaklaşık 2 milyon SIM kart engellendiBugün, 11:28Kazakistan, NVIDIA çipleri tabanlı Orta Asya'nın en büyük yapay zeka kümesini kuruyorKazakistan, NVIDIA çipleri tabanlı Orta Asya'nın en büyük yapay zeka kümesini kuruyorBugün, 11:27
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde