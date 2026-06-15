Fox Corporation, Roku streaming platformunu 22 milyar dolara satın alıyor

·2·Teknoloji
Fox Corporation, Roku streaming platformunu 22 milyar dolara satın alıyor

ABD'li medya devi Fox Corporation, streaming pazarındaki konumunu hızla güçlendirmek amacıyla Roku şirketini satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın toplam değeri yaklaşık 22 milyar dolar olup, nakit ve hisse senedi şeklinde bir işlemi kapsamaktadır. Bu adımın, Fox için geleneksel televizyondan dijital formata geçişte önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bunu Techcrunch.com bildiriyor.

Fox yönetimi, bu birleşme sonucunda ABD'nin üçüncü büyük televizyon şirketinin ortaya çıkacağını vurguluyor. Anlaşma, Fox'un canlı spor yayınları ve haber alanındaki liderliğini Roku'nun geniş teknolojik ekosistemiyle birleştiriyor. Bu durum, izleyicilerin video içerik tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde şirkete büyük bir avantaj sağlayacak.

Streaming ve reklam pazarında yeni bir aşama

Roku şu anda 100 milyondan fazla haneye ulaşan büyük bir platformdur. Fox, bu kitleye doğrudan erişim sağlayarak reklamverenler için daha cazip teklifler hazırlamayı planlıyor. Ayrıca, Fox'un ücretsiz streaming servisi Tubi ve yeni başlatılan Fox One platformu, Roku cihazlarıyla entegre edilecek.

Fox CEO'su Lachlan Murdoch, bu satın almayı şirket tarihindeki "karar verici" an olarak nitelendirdi. Murdoch'a göre, Roku'nun streaming alanındaki öncü rolü ve Fox'un içerik üretimindeki deneyimi birleşerek şirketin büyüme profilini tamamen değiştirecek. Bu strateji, geleneksel kablolu televizyona olan bağımlılığı azaltmaya hizmet ediyor.

Roku kurucusu ve yöneticisi Anthony Wood da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fox ile iş birliğinin inovasyonları hızlandıracağını ve izleyicilere daha kaliteli hizmetler sunulmasına olanak tanıyacağını belirtti. Bilgi olarak; Fox, 2020 yılında Tubi platformunu 440 milyon dolara satın almıştı, bu da şirketin dijital alana olan ilgisinin çok daha önce başladığını gösteriyor.

Anlaşma, her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı ve tüm yasal süreçlerin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Fox, bu büyük satın almayı gerçekleştirmek için 12 milyar dolar tutarında kredi sağladı. Bu işlem sadece Amerika'da değil, küresel medya pazarındaki güç dengelerinde de önemli bir etki yaratabilir.

FoxRokuStreamingMedyaİş Dünyası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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