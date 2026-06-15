Minix, AMD Strix Halo platformuna dayalı ER939-AI Pro mini PC'yi tanıttı

·24·Teknoloji
Minix, AMD Strix Halo platformuna dayalı ER939-AI Pro mini PC'yi tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarında kompakt cihazlara olan talebin arttığı bir dönemde, Minix yeni amiral gemisi ER939-AI Pro modelini sergiledi. Bu mini PC, yalnızca küçük boyutlarıyla değil, aynı zamanda birçok masaüstü iş istasyonundan üstün teknik özellikleriyle de uzmanların dikkatini çekiyor. Ixbt.com bildiriyor .

Cihazın temel özelliği, AMD Strix Halo platformu üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Sistemin merkezinde son nesil AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemci yer alıyor. Ixbt.com verilerine göre, bu işlemci yapay zeka işlemleri ve ağır grafik görevlerinde yüksek verimlilik sağlıyor. Bu da ER939-AI Pro modelini basit bir ofis bilgisayarından ziyade, profesyonel tasarımcılar ve mühendisler için mobil bir iş aracına dönüştürüyor.

Eşi benzeri görülmemiş bellek ve hız

Bellek konusunda Minix mühendisleri taviz vermedi. Cihaz, 128 GB LPDDR5X-8533 hızlı bellekle donatıldı. Bu değer, en modern oyun dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonları için bile oldukça yüksek kabul edilmektedir. Veri depolama için 2 TB SSD yüklü olup, kullanıcılar ek olarak iki adet M.2 2280 PCIe Gen4 x4 yuvasını kullanabilirler.

Görünüm olarak cihaz, gümüş-beyaz renkli metal bir kasaya sahip. Hacmi sadece 2,75 litre. Üreticiler kullanım kolaylığını düşünerek kasanın üst kısmına özel bir tutamaç yerleştirdi. Bu, bilgisayarın bir yerden başka bir yere taşınmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Genişletilmiş portlar ve ağ imkanları

Arayüz setinin de kullanıcıyı şaşırtacağı kesin. Cihaz, modern Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 standartlarını destekliyor. En önemli noktalardan biri, kasada iki adet 10GbE ağ portunun bulunmasıdır. Bu, büyük veri hacimleriyle çalışan sunucular veya yerel ağlar için oldukça kullanışlıdır.

Bağlantı imkanları şu portlar aracılığıyla sağlanmaktadır:

  • 40 Gbit/s hıza sahip USB-C portu;
  • 10 Gbit/s hıza kadar destekleyen USB-A;
  • HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 video çıkışları;
  • SD 4.0 UHS-II bellek kartları için yuva;
  • 3,5 mm ses konnektörleri.
Özbekistan pazarında bu kadar yüksek performansa sahip mini PC'ler genellikle video kurgu uzmanları ve BT profesyonelleri arasında popülerdir. Minix ER939-AI Pro'nun, kompaktlığı ve gücüyle Apple Mac Studio gibi cihazlara ciddi bir rakip olması bekleniyor. Cihazın resmi satış tarihi ve fiyatı hakkında ek bilgiler bekleniyor.

MinixAMD RyzenMini PCTeknolojiStrix Halo
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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