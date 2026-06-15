Dünya genelinde çocuklar için sosyal medya yasaklama dalgası artıyor

Son aylarda, dünyanın birçok gelişmiş ülkesi reşit olmayan çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımını kısıtlamaya yönelik katı önlemler aldığını duyuruyor. Bu eğilim, genç nesli siber zorbalıktan, internet bağımlılığından ve ruh sağlığı sorunlarından korumayı amaçlıyor. Avustralya bu konuda öncü olarak diğer ülkeler için bir emsal oluşturdu. Techcrunch.com haber veriyor.

Birleşik Krallık, bu listeye eklenen son ülkelerden biri oldu. Ülkenin Başbakanı Keir Starmer, Haziran ortasında çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklama niyetinde olduğunu belirtti. Hükümetler tarafından öne sürülen bu kurallar, genç kullanıcıların karşılaşabileceği zararlı içerikler ve çevrimiçi avcıların etkisi dahil olmak üzere riskleri azaltmayı hedefliyor.

Yasak getiren ve planlayan ülkeler

Şu anda birçok ülke, sosyal medya devlerine yönelik yasal gereklilikleri sıkılaştırıyor. Bu yönde aktif adımlar atan ülkeler aşağıda belirtilmiştir:

Avustralya: Aralık 2025'ten itibaren 16 yaş altı çocuklar için Facebook, Instagram, TikTok ve X gibi platformların kullanımını resmen yasakladı. Kuralları ihlal eden şirketlere 34,4 milyon ABD dolarına kadar para cezası uygulanabilir.

Aralık 2025'ten itibaren 16 yaş altı çocuklar için Facebook, Instagram, TikTok ve X gibi platformların kullanımını resmen yasakladı. Kuralları ihlal eden şirketlere 34,4 milyon ABD dolarına kadar para cezası uygulanabilir. Avusturya: Mart ayı sonunda 14 yaşına kadar olan çocuklar için kısıtlamalar getireceğini duyurdu.

Mart ayı sonunda 14 yaşına kadar olan çocuklar için kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Kanada: 16 yaşına kadar olan kullanıcılar için dijital güvenlik yasası taslağı hazırladı.

16 yaşına kadar olan kullanıcılar için dijital güvenlik yasası taslağı hazırladı. Danimarka: Hükümet, 15 yaşına kadar olan çocuklar için platformların kapatılması konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı.

Avustralya deneyimine göre, kısıtlamalar WhatsApp veya YouTube Kids gibi eğitim ve iletişim hizmetlerini etkilemiyor. Ancak Facebook, Snapchat, Reddit ve Twitch gibi popüler kaynaklar sıkı denetim altına alınacak. Avustralya hükümeti, şirketlerin kullanıcı yaşını belirlerken sadece doğum tarihi girilmesiyle yetinmeyip, çok aşamalı doğrulama yöntemleri kullanmasını talep ediyor.

Buna rağmen, bu tür sert önlemler toplumda çeşitli tartışmalara yol açıyor. Özellikle Amnesty Tech gibi kuruluşlar ve birçok uzman, bu yasakların etkisiz olduğunu düşünüyor. Onlara göre, yaş doğrulamanın istilacı yöntemleri kişisel veri gizliliğine risk oluşturuyor ve genç neslin modern dijital gerçekliğini göz ardı ediyor.

Özbekistan segmentinde de sosyal medyanın gençlerin eğitimi üzerindeki etkisi sıkça tartışılan konulardan biridir. Batılı ülkelerin bu deneyimi, gelecekte bölgemizdeki dijital güvenlik politikalarını da etkileyebilir. Şimdilik çoğu ülke, para cezaları ve yasal engeller yoluyla teknoloji devlerini sorumluluk almaya zorlamaya çalışıyor.