Casio AQ230A-7DMQY: Klasik Stil ve Modern Fonksiyonelliğin Uyumu

Ünlü Japon markası Casio, efsanevi Vintage serisini yenilemeye devam ediyor. Şirket, AQ230A-7DMQY model numarasıyla yeni evrensel kol saatlerini tanıttı. ABD pazarında satışa sunulan bu model, retro tasarımı ve uygun fiyatıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği hibrit kadranında yansıtılmış. Saatin üst kısmında geleneksel iki ibreli analog görünüm korunurken, alt kısmında küçük bir dijital ekran yer alıyor. Bu yaklaşım, klasik görünümü seven ancak modern fonksiyonlardan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için tasarlanmış.

Teknik Özellikler ve Tasarım

Saat kasası krom kaplama polimer malzemeden üretilmiş olup boyutları oldukça kompakttır: 38,8 x 29,8 x 8,1 mm. Sadece 47 gram ağırlığındaki cihaz bilekte neredeyse hiç hissedilmiyor. Paslanmaz çelikten üretilen kordon ise özel bir mekanizmaya sahip olup, uzunluğu herhangi bir ek alet gerektirmeden değiştirilebiliyor.

ixbt.com verilerine göre, AQ230A-7DMQY modeli şu fonksiyonları içermektedir:

İki farklı zaman dilimini gösterme (Dual Time);

Kronometre ve alarm sistemi;

Saat başı sinyal verme fonksiyonu;

Otomatik takvim.

Cihazın ekranı polimer cam ile korunmaktadır. Saat dalış için tasarlanmamış olsa da, günlük hayattaki rastgele su sıçramalarına ve yağmura dayanıklı olarak üretilmiştir.

Enerji Verimliliği ve Fiyat

Casio mühendisleri saatin otonom çalışma süresine özel önem vermişler. SR920W model küçük batarya, cihazın üç yıl boyunca kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Bu, kullanıcının uzun süre teknik servis konusunda endişelenmemesine olanak tanıyor.

Şu anda yeni Vintage modeli 60 ABD doları olarak fiyatlandırılmış. Özbekistan pazarında da Casio markasının retro modellerinin oldukça popüler olduğu göz önüne alındığında, bu yeniliğin yakında yerel perakendecilerin raflarında da yer alması bekleniyor. Bu tür modeller sadece erkekler için değil, kadınlar için de aynı derecede uygun olmasıyla öne çıkıyor.