Foundation Alloy Metalurjide Devrim Yapıyor: Metaller Artık Eritilmeyecek

İnsanlık, tunç çağından beri metal alaşımları hazırlarken neredeyse aynı yöntemi kullanıyor: farklı metaller bir kapta eritilir ve yeni, daha güçlü bir malzeme oluşana kadar karıştırılır. Ancak Foundation Alloy girişimi, bu geleneksel yaklaşımı tamamen değiştiren yeni bir teknoloji sundu. Şirket, metalleri eritmek yerine, onları özel bir yöntemle "vurarak" birleştirme teknolojisi geliştirdi. Techcrunch.com haberi veriyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda Foundation Alloy kurucusu ve CEO'su Jake Guglin, yöntemlerinin metal toz parçacıklarını birbirine çarptırarak yeni özelliklere sahip malzemeler yaratmaya dayandığını belirtti. Bu süreç, başka hiçbir üreticinin ulaşamadığı benzersiz fiziksel özelliklerin oluşturulmasına olanak tanıyor. Şu anda girişim, özel metallerini küçük partiler halinde satıyor ancak talebin arzdan çok daha yüksek olduğu söyleniyor.

Endüstride Yeni Bir Dönem ve Enerji Tasarrufu

Foundation Alloy teknolojisinin otomotiv, havacılık ve uzay sanayii, yarı iletken üretimi ve savunma alanlarında yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Ayrıca girişim, lüks saat ve şef bıçağı üreten şirketlerle de pilot projeler yürütüyor. Guglin'e göre yeni yöntem sadece kaliteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda üretimdeki atıkları ve maliyetleri ciddi oranda azaltıyor.

Geleneksel eritme sürecinden vazgeçmek çevresel açıdan da oldukça faydalı. Foundation Alloy'un uyguladığı katı hal teknolojisi, standart yöntemlere göre yaklaşık on kat daha az enerji harcıyor. Bu, küresel ölçekte karbon emisyonlarını azaltmaya çalışan sanayi devleri için çok kritik bir faktör olarak görülüyor.

Bilimsel Temeller ve Yatırım

Bu teknoloji, son 20 yıl boyunca yürütülen bilimsel araştırmaların bir sonucudur. Tim Rupert ve Chris Schuh liderliğindeki bilim insanları, metallerin nanometre düzeyindeki değişimlerini inceleyerek bu inovasyonun temelini atmışlardır. Chris Schuh, daha önce Desktop Metal ve Xtalic gibi başarılı girişimlerin kuruculuğunu yapmış deneyimli bir uzmandır.

Şirket, 2027 yılına kadar üretim hacmini haftalık birkaç tona çıkarmayı hedefliyor. Bunun için Voyager Ventures liderliğindeki A serisi yatırım turunda 22 milyon dolar fon toplandı. Yatırım yapanlar arasında şu saygın şirketler bulunuyor:

Yamaha Motors

America’ Frontier Fund

Trust Ventures

Engine Ventures

Kanematsu Corporation

Bildirildiğine göre Kanematsu Corporation, girişimin metallerinin Japonya ve Güneydoğu Asya pazarlarında dağıtımıyla da ilgilenecek. Bu durum, gelişmekte olan pazarlar için gelecekte yüksek teknolojili metal malzemelerin daha kolay erişilebilir olmasına zemin hazırlayabilir.

Herhangi bir alaşım yaratmanın amacı, iki veya daha fazla metal elementi moleküler düzeyde mükemmel şekilde birleştirmektir. Foundation Alloy yöntemiyle, tüm malzeme boyunca kristal kafeslerin tekdüze tekrarlanması sağlanır; bu da metalin dayanıklılığını ve diğer özelliklerini önemli ölçüde iyileştirir.