Microsoft Teams çalışanların ofiste olduğunu Wi-Fi üzerinden tespit edecek

·20·Teknoloji
Microsoft Teams çalışanların ofiste olduğunu Wi-Fi üzerinden tespit edecek

Microsoft, Teams platformuna çalışanların iş yerinde olup olmadığını uzaktan izlemeye olanak tanıyan yeni Workplace Check-in özelliğini eklemeye hazırlanıyor. Bu teknoloji, çalışanın kurumsal Wi-Fi ağına bağlanması aracılığıyla ofis binasında olduğunu tespit eder ve bu bilgiyi yönetime sunar. Bu yeniliğin, uzaktan çalışma sisteminden geleneksel ofis düzenine dönen şirketler için önemli bir kontrol aracı haline gelmesi bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre Microsoft, bu özelliğin devreye alınmasını birkaç kez erteledi. İlk planlara göre sistemin 2025 sonunda hazır olması gerekiyordu, ancak güncellenen son yol haritasında (roadmap) projenin uygulama tarihi Haziran 2026'ya kaydırıldı. Şirket, bu gecikmeleri teknik iyileştirmeler ve gizlilik meseleleriyle açıklıyor.

Kontrol ve gizlilik dengesi

Workplace Check-in özelliği, çalışanın kesin coğrafi koordinatlarını takip etmez. Bunun yerine, kullanıcı cihazının belirli bir ofis binasındaki Wi-Fi noktasına bağlı olduğunu kaydeder. Microsoft temsilcileri, bu özelliğin meslektaşlarla toplantıları koordine etmek ve ofisteki boş alanları yönetmek konusunda kolaylık sağladığını vurguluyor. Ancak birçok uzman, bunu çalışanların kişisel özgürlüğüne bir müdahale olarak değerlendiriyor.

Önemli olan nokta şu ki, bu özellik varsayılan olarak kapalı olacaktır. Sadece şirket yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir. Öyle olsa bile, son kullanıcılar konum bilgilerini paylaşmayı kabul etme veya reddetme hakkına sahip olacaklar. Bu, Microsoft tarafından kişisel verilerin gizliliğini sağlama girişimi olarak görülüyor.

Ofise dönüş trendi

Son yıllarda dünya genelinde birçok teknoloji devi, çalışanlarını uzaktan çalışmadan ofise geri döndürmeye çalışıyor. Özbekistan'daki IT şirketlerinde ve uluslararası kuruluşların şubelerinde hibrit çalışma düzeni yaygınlaşırken, Microsoft Teams platformundaki bu yenilik, devam takibinin otomatikleştirilmiş bir yöntemine dönüşebilir.

Sonuç olarak, Workplace Check-in özelliği yöneticiler için kullanışlı bir araç olsa da, çalışanlar arasında memnuniyetsizlik yaratma olasılığı yüksek. Teknoloji geliştikçe, işveren ve çalışan arasındaki güven meselesi dijital kontrolle çatışmaya devam ediyor. Gelecekte Teams, bu verileri AI ile entegre ederek ekip verimliliğini analiz etmek için de kullanabilir.

MicrosoftTeamsWi-FiTeknolojiOfis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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