Astrobotic, Griffin-1 Ay Modülünü Tanıttı: Yeni Görev Detayları

ABD merkezli Astrobotic şirketi, yeni Griffin-1 Ay iniş modülünün montajını neredeyse tamamladı ve cihazı son testlere hazırlıyor. Bu donanım, yakın günlerde NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na (JPL) gönderilecek ve burada titreşim ile termal yüklere karşı dayanıklılık testlerinden geçecek. Bu görev, yıl başındaki başarısızlığın ardından şirketin itibarını geri kazanması için kritik bir öneme sahip. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Griffin-1 modülü Ay yüzeyine 650 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Plana göre cihaz, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde SpaceX şirketinin Falcon Heavy ağır roketi ile uzaya fırlatılacak. Bu, Astrobotic şirketinin Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirme konusundaki ikinci girişimi olacak.

Hatalardan çıkarılan dersler ve teknik güncellemeler

Hatırlatmak gerekirse, Ocak 2024'te Peregrine-1 modülü ile ilgili görev başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O dönemde motor sistemindeki bir valf arızası nedeniyle cihaz yönünü kaybederek Ay'a iniş yapamamıştı. Griffin-1 projesini geliştirirken mühendisler bu olayı derinlemesine analiz ederek yakıt sistemini tamamen modernize ettiler.

Temel değişiklik olarak, tek bir valf yerine iki bağımsız ve farklı tipte valften oluşan yedekli bir şema getirildi. Astrobotic temsilcileri, bu mimarinin önceki sorunun tekrarlanmasını tamamen imkansız kıldığını vurguluyor. Şu anda modüle neredeyse tüm bilimsel ekipmanlar kurulmuş durumda; sadece FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) Ay aracı, fırlatma öncesinde Cape Canaveral'da eklenecek.

Ay'ın güney kutbunu fethetme yolunda

FLIP Ay aracı, NASA'nın VIPER projesi durdurulduktan sonra sadece 18 ay içinde Astrolab şirketi tarafından geliştirildi. Bu araç, gelecekteki kontrol edilebilir ve yük taşıyan roverlar için teknolojik bir test alanı görevi görecek. NASA uzmanları, Griffin-1 görevini Ay'ın güney kutbunun kolonizasyonundaki en önemli aşamalardan biri olarak değerlendiriyor.

Görev sırasında iniş teknolojileri, iletişim sistemleri, robotik uzaktan kontrol ve gelecekteki Ay altyapı elementlerinin etkileşimi pratikte test edilecek. Ayrıca, Astrobotic şirketinin yakın zamanda Voyager Technologies tarafından satın alınması projeye olan ilgiyi daha da artırdı. Yeni sahipler, bu görevi insanın Ay'da kalıcı olmasını sağlama stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

Griffin-1 görevi başarıyla tamamlanırsa, Dünya'nın uydusunun yüzeyine gönderilen en büyük ticari araçlardan biri olacak. Bu, sadece özel uzay havacılığı için değil, aynı zamanda uluslararası bilim camiası için de dev bir adım olacak ve gelecekte Ay'da kalıcı üsler kurulması için temel oluşturacak.