Dijital Detoks için Commodore Callback 8020: Tarayıcısız Akıllı Telefon Tanıtıldı

Teknoloji dünyasında efsanevi bilgisayarlarıyla tanınan Commodore markası, beklenmedik bir yenilik olan Callback 8020 akıllı telefonunu duyurdu. Bu cihaz, modern gadget bağımlılığından yorulmuş ve "dijital detoks" isteyen kullanıcılar için özel olarak geliştirildi. Yeni modelin, klasik tuşlu telefonlar ile karmaşık akıllı telefonlar arasında altın bir orta nokta bulması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Commodore Başkanı Peri Fraktik'e göre, cihazı yaratma fikri kendi kişisel deneyiminden, yani akıllı telefon bağımlılığıyla mücadelesinden doğdu. Callback 8020, kullanıcıyı dikkat dağıtan gereksiz fonksiyonlardan arındırılmış olup, yalnızca en temel iletişim araçlarını bir araya getiriyor. Cihaz, 2000'li yılların ruhunu hatırlatan "kapaklı" (clamshell) formatta tasarlandı.

Sosyal Ağlar ve Tarayıcısız Bir Yaşam

Akıllı telefonun temel özelliği; içinde tarayıcı, sosyal ağlar ve e-posta istemcilerinin bulunmamasıdır. Sistem düzeyinde bu uygulamaların yüklenmesi yasaktır. Cihaz, Linux tabanlı bir işletim sistemiyle (muhtemelen Sailfish OS) çalışıyor. Android uygulamalarını desteklese de, üretici, kullanıcıları bilinçli teknoloji kullanımına teşvik etmek için kısıtlamalar getirmiş.

ixbt.com verilerine göre, teknik olarak Callback 8020, MediaTek Helio G81 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile donatılmış. Ayrıca pakette 32 GB kapasiteli bir microSD kart da yer alıyor. Cihaz LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS navigasyon sistemlerini destekliyor, bu da onu basit telefonlardan daha fonksiyonel kılıyor.

Kaliteli Ses ve Sony Kamera

Commodore mühendisleri ses kalitesine özel önem vermiş. Akıllı telefona ESS ve Cirrus Logic çiplerine dayalı odyofil seviyesinde bir dijital-analog dönüştürücü (DAC) entegre edilmiş. Bu, HD Audio ve kayıpsız (lossless) müzik dinleme imkanı sunuyor. Paketle birlikte yüksek kaliteli kablolu kulaklıklar da sunuluyor. Ayrıca cihazda efsanevi Commodore SID tonları ve FM-radyo mevcut.

Cihazın ekranı, 640 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 3,25 inçlik bir IPS paneldir. Kamera konusunda da tasarrufa gidilmemiş: ana modül olarak 48 megapiksellik bir Sony sensörü seçilmiş. Bu, kullanıcının sosyal ağlarla dikkatini dağıtmadan kaliteli fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor. Ayrıca nostalji tutkunları için klasik "Yılan" (Snake) oyunu da yüklü.

Yeni Callback 8020 akıllı telefonun fiyatı 500 dolar olarak belirlendi. Ön siparişler bu yılın 30 Haziran tarihinden itibaren başlayacak. Şu an bekleme listesine kayıt olan müşteriler için 50 dolarlık bir indirim sağlanması planlanıyor. Özgün tarzı takdir eden ve gadgetlardan uzaklaşmak isteyen dar bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmesi bekleniyor.