Rusya'da İthalata Bağımlı Olmayan Yeni Telekom Bulut Platforması Devreye Alındı

·19·Teknoloji
Rusya'da İthalata Bağımlı Olmayan Yeni Telekom Bulut Platforması Devreye Alındı

Rusya'nın T2 mobil operatörü ve "Bazis" yazılım üreticisi, yerel Basis Dynamix sanallaştırma platformuna dayalı bir telekom bulut sistemini başarıyla uygulamaya koydu. Bu proje, yabancı teknolojilerden vazgeçme ve ağ altyapısının bağımsızlığını sağlama yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni çözüm, şu anda operatör ağlarındaki tarife politikası ve faturalandırma süreçlerinden sorumlu olan PCRF (Policy and Charging Rules Function) fonksiyonunun kararlı çalışmasını sağlıyor. ixbt.com verilerine göre, bu teknolojik geçiş süreci 2025 yılının ortalarında başlamış olup, Basis Dynamix platformunun veri depolama sistemleriyle entegrasyonunu içermektedir.

Teknolojik Optimizasyon ve Güvenlik

Proje kapsamında mühendisler, hipervizörü ağ fonksiyonlarının küme mimarisine uyarlamayı başardılar. En önemli yeniliklerden biri, dağıtık güvenlik modülleri yerine tek bir koruma düğümünün getirilmesidir. Bu yaklaşım, altyapıya binen yükü önemli ölçüde azaltmayı ve ek ağ ekipmanlarına olan ihtiyacı kısmayı mümkün kıldı.

Batılı teknoloji tedarikçilerinin Rusya pazarından çekilmesinin ardından, yerel operatörler ağ çekirdeklerini korumak için kademeli olarak kendi çözümlerine geçmeye başlamıştı. T2 şirketi, bu konuda temel odağını sistemin hata toleransına ve yüksek performansına yöneltiyor.

Yeni platformun devreye alınması şu avantajları sunmaktadır:

  • Yabancı lisanslara ve teknik desteğe olan bağımlılığın ortadan kalkması;
  • Ağ güvenliğinin tek bir merkezi sistem üzerinden yönetilmesi;
  • Ekipman maliyetlerinin optimizasyonu ve enerji verimliliğinin artırılması;
  • Yerel koşullara ve mevzuat gerekliliklerine tam esneklik.
2026 yılına kadar sistemin daha da genişletilmesi planlanıyor. Özellikle T2 operatörü, bu teknolojiyi 10 büyük hesaplama merkezinde daha uygulamayı hedefliyor. Bu, PCRF fonksiyonunun ülke genelinde ölçeklendirilmesine ve diğer temel ağ bileşenlerinin kademeli olarak yerel yazılımlara taşınmasına olanak tanıyacak.

Bu durum, BDT bölgesindeki diğer ülkeler için de özgün bir deneyim alanı olabilir. Teknolojik egemenlik meselesinin küresel ölçekte güncelliğini koruduğu bir dönemde, telekom sektöründeki bu tür büyük projeler, ağ kararlılığını sağlamanın yeni bir aşamasını belirlemektedir.

TelekomBulut TeknolojileriSanallaştırmaT2Rusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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