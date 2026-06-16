Mobileye Robotaksi Hizmetini Başlatıyor: Intel İştiraki Yeni Bir Aşamada

Otonom sürüş teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Mobileye, stratejisini kökten değiştiriyor. Intel şirketine bağlı olan firma, sadece bir teknoloji tedarikçisi olarak kalmayıp, bağımsız bir robotaksi operatörüne dönüşeceğini duyurdu. Bu adım, şirketin sürücüsüz araç pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

ixbt.com verilerine göre Mobileye, 2027 yılında ABD şehirlerinden birinde sürücüsüz taksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Henüz kesin şehir ismi açıklanmasa da şirket, ilk aşamada 100 otonom araçtan oluşan bir filo kuracağını bildirdi. Bu pilot proje başarılı olursa, önümüzdeki beş yıl içinde robotaksi sayısının 17.000'e çıkarılması öngörülüyor.

Teknolojik Devrimin Yeni Oyuncusu

Mobileye kurucusu ve CEO'su Amnon Shashua, sektörün gelişimi hakkında konuşurken robotaksi devriminin henüz başladığını vurguladı. Shashua'ya göre bu teknoloji, dünya genelinde seyahat etme biçimimizi tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Şirket uzun süredir otomobil üreticilerine güvenlik sistemleri ve sürücü destekli çipler tedarik etmesiyle tanınıyordu.

Şu anda Mobileye, otonom sürüş sistemlerini Volkswagen gibi devlere tedarik ediyor. Ancak kendi operatörlük hizmetini başlatarak şirket, iş birliği yaptığı müşterileriyle doğrudan rekabete girebilir. Bu strateji, şirket yönetiminin uzun vadeli planının bir parçası; zira Shashua daha önce tam otonom tüketici araçlarına ulaşmak için robotaksi aşamasından geçmenin şart olduğunu belirtmişti.

Yeni İş Modeli ve İş Birlikleri

Yeni hizmeti yönetmek için Mobileye ayrı bir operasyonel birim kuruyor. Müşterilerle etkileşim ve sipariş alımı için şirket, kendisine ait olan Moovit uygulamasını kullanacak. Bu platform, toplu taşıma ve yolcu taşımacılığı alanında halihazırda geniş bir deneyime sahip olup yeni hizmetin altyapısını sağlayacak.

Projede hangi marka araçların kullanılacağı henüz resmi olarak onaylanmadı. Buna rağmen, şirketin yayınladığı basın bültenindeki görsellerde Çinli Great Wall Motors tarafından üretilen Ora iQ elektrikli crossover modelinin modifiye edilmiş bir versiyonu görülüyor. Mobileye, yalnızca "otonom sürüşe hazır" platformlar üreten fabrikalarla iş birliği yapacağını açıkladı.

Bu girişim, gelişmekte olan pazarlar için de büyük önem taşıyor. Küresel ölçekte robotaksi hizmetlerinin yaygınlaşması, gelecekte ulaşım maliyetlerinin düşmesine ve trafik güvenliğinin artmasına yol açacaktır. Mobileye gibi teknoloji devlerinin bu pazara girmesi, rekabeti artırarak inovasyonların hızlanmasına hizmet edecektir.