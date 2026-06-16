Mobileye ABD'de robotaksi hizmetini başlatacağını duyurdu

·5·Teknoloji
Mobileye ABD'de robotaksi hizmetini başlatacağını duyurdu

İsrailli Mobileye şirketi, otonom sürüş teknolojileri tedarikçiliğinden tam kapsamlı bir operatörlüğe geçiş yapacağını açıkladı. Intel yan kuruluşu olan dev şirket, 2027 yılında ABD şehirlerinden birinde kendi robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Bu adım, şirket stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturarak onu Waymo ve Tesla gibi rakiplerle aynı sıraya koyuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Mobileye, hizmetin tam olarak hangi şehirde başlayacağını henüz açıklamadı. İlk aşamada, yani 2027 yılı boyunca, 100 adet sürücüsüz araçtan oluşan bir filo kurulacak. Projenin başarılı olması durumunda şirket, önümüzdeki beş yıl içinde filosunu 17.000 robotaksiye kadar genişletmeyi hedefliyor.

Stratejik değişim ve yeni iş modeli

Mobileye kurucusu ve CEO'su Amnon Shashua'nın yaptığı açıklamaya göre, robotaksi devrimi henüz yeni başlıyor ve dünya genelinde seyahat etme biçimimizi tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Şirket uzun süredir Volkswagen gibi büyük otomobil devlerine bilgisayarlı görü ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için çipler tedarik eden bir firma olarak tanınıyordu.

Artık şirket sadece teknoloji satmakla kalmayıp, hizmet pazarında da yer almak istiyor. Bunun için Mobileye yeni bir operasyonel birim kuracak. Müşteri ilişkileri ve sipariş yönetimi için ise şirkete ait olan Moovit uygulaması kullanılacak. Bu entegrasyon, kullanıcılara kolay ve hazır bir servis sunma imkanı sağlayacak.

Neden robotaksi?

Amnon Shashua, henüz 2018 yılında verdiği bir röportajda, sıradan tüketiciler için tam otonom araçlar yaratma yolunda robotaksi işinin önemli bir aşama olduğunu vurgulamıştı. Ona göre, robotaksi hizmetleri aracılığıyla teknolojiyi gerçek koşullarda mükemmelleştirmeden, kişisel kullanım için güvenli sürücüsüz araçlar üretmek mümkün değil.

İlginç olan şu ki, Mobileye robotaksi filosu için hangi modeli kullanacağını henüz resmi olarak onaylamadı. Şirket sadece "otonom sürüşe hazır platform üreticileri" ile iş birliği yapacağını belirtti. Ancak ixbt.com ve diğer kaynakların belirttiğine göre, resmi basın bültenlerinde Çinli Great Wall Motors'a ait Ora iQ elektrikli crossover modelinin modifiye edilmiş bir versiyonu tasvir edilmiş.

Bu gelişme, Mobileye ve ortakları arasındaki ilişkilere etki edebilir. Çünkü şirket artık teknolojisini sattığı otomobil üreticileriyle doğrudan rekabete giriyor. Buna rağmen, Mobileye yönetimi yeni yönelimin temel tedarikçilik işini tamamlayacağına inanıyor.

MobileyeRobotaksiOtonomTeknolojiIntel
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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