Google Yeni Android 17'yi Tanıttı: Gemini ve Çoklu Görevde Devrim

·35·Teknoloji
Google Yeni Android 17'yi Tanıttı: Gemini ve Çoklu Görevde Devrim

Google şirketi, bir sonraki işletim sistemi olan Android 17'nin final versiyonunu resmen duyurdu. Aynı zamanda akıllı saatler için Wear OS 7 de tanıtıldı. Güncellemeler öncelikle Pixel cihaz sahiplerine açık olacak ve sadece arayüzdeki değişiklikleri değil, aynı zamanda yapay zeka yeteneklerini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu adım, Google'ın Apple ile AI yarışında liderliğini koruma stratejisinin bir parçasıdır. Techcrunch.com haber veriyor.

Android 17'nin en önemli özelliği, Gemini yapay zeka modelinin sisteme derinlemesine entegre edilmiş olmasıdır. Özellikle Lyria 3 modeli sayesinde kullanıcılar, metin komutları veya görseller temelinde müzik oluşturabilecekler. Ayrıca, Gemini Omni multimodal modeli, videoların doğrudan iletişim sürecinde düzenlenmesine olanak tanıyor. ixbt.com verilerine göre, Pixel 10a cihazlarında AudioLM teknolojisine dayalı konuşmadan konuşmaya çeviri fonksiyonu önemli ölçüde geliştirildi.

Çoklu Görev ve Yeni Arayüz Özellikleri

Sistemin görünümünde de önemli değişiklikler mevcut. Yeni uygulamaya konulan "Bubble bar" (baloncuk paneli), kullanıcıların uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmasına ve onları düzenlemesine olanak tanıyor. Bu, özellikle aynı anda birden fazla programla çalışanlar için kolaylık sağlıyor. Sosyal medya içerik üreticileri için ise selfie kamerası ve ekran görüntüsünü aynı anda kaydetme fonksiyonu eklendi; bu, TikTok veya Instagram için reaksiyon videoları hazırlamayı kolaylaştırıyor.

Cihazlar arası bağlantı konusunda da beklenmedik bir yenilik var: Android Quick Share artık Apple'ın AirDrop teknolojisiyle uyumlu. Bu, Pixel 8a ve 9a gibi daha eski modellerde bile dosyaların platformlar arası paylaşımına imkan tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, cevap veremedikleri durumlar için kişiselleştirilmiş sesli mesajlar bırakabilecekler.

Güvenlik ve Akıllı Saatler

Wear OS 7 güncellemesiyle akıllı saatler de daha akıllı hale geldi. Artık Pixel Watch bir trafik kazası, düşme veya kalp durmasını tespit ettiğinde, otomatik olarak acil servislere ve yakınlarınıza bildirim gönderiyor. Ayrıca saatler, Google'ın gelecekteki AI gözlükleri ve diğer akıllı aksesuarlarıyla daha verimli çalışacak şekilde optimize edildi.

Güvenlik alanında şu yenilikler getirildi:

  • Find Hub bölümünde cihazı "kayıp" olarak işaretleme fonksiyonu;
  • Live Threat Detection — gerçek zamanlı tehdit algılama sistemi;
  • Ebeveyn kontrolü için Google hesabına bağlanmadan, PIN kodu ile içerik kısıtlama imkanı.

Oyun tutkunları için de özel bir yenilik var: katlanabilir telefonlar için yeni bir oyun modu tanıtıldı. Bu modda ekran 50/50 oranında bölünerek alt kısım dinamik bir gamepad'e dönüşüyor. Bu tür değişiklikler, Android 17'yi sadece bir işletim sistemi değil, aynı zamanda kullanıcının günlük ihtiyaçlarına uyum sağlayan esnek bir ekosisteme dönüştürüyor.

GoogleAndroid 17GeminiPixelTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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