SpaceX Piyasa Değeriyle Amazon'u Geride Bırakarak Dünyada Beşinci Sıraya Yükseldi

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, halka arz edildikten sonra beklenmedik sonuçlar kaydediyor. Salı günkü işlemler sırasında şirketin hisse fiyatları hızla yükseldi ve toplam piyasa değeri kısa süreliğine de olsa Amazon devini geride bıraktı. Bu gösterge, SpaceX'i dünyanın en değerli beş şirketi arasına taşıdı. Techcrunch.com haber veriyor.

Nasdaq borsasındaki verilere göre, işlemlerin yoğunlaştığı anlarda SpaceX'in piyasa değeri 2,9 trilyon dolara ulaştı. İşlem günü sonunda hisse fiyatları biraz düşmüş olsa da şirket, Microsoft gibi teknoloji devlerine karşı da ciddi bir rekabet oluşturabileceğini kanıtladı. Dikkat çekici olan nokta, bu büyümenin şirketin AI birimini yeniden yapılandırdığı ve finansal kayıplar bildirdiği bir dönemde gerçekleşmesidir.

Yapay Zeka ve Yeni Satın Almalar

SpaceX değerindeki bu hızlı artışın arkasında birkaç faktör yatıyor. İlk olarak şirket, Cursor adlı AI tabanlı kod yazma girişimini satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma 60 milyar dolarlık bir hisse paketini içeriyor. Ayrıca, Anthropic ve Google ile hesaplama gücü kiralama konusunda yapılan anlaşmalar yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Elon Musk daha önce xAI projesini SpaceX bünyesine katmıştı. Her ne kadar başlangıçta yapay zeka biriminin yanlış kurgulandığını kabul etmiş olsa da, şu an tüm süreçlerin sıfırdan ve sağlam bir temel üzerine yeniden inşa edildiğini vurguluyor. Yatırımcılar, SpaceX'in sadece uzay uçuşları değil, aynı zamanda trilyon dolarlık bir AI işletmesine dönüşeceğine inanıyor.

Finansal Göstergeler ve Piyasa Dalgalanmaları

İlginç olan şu ki, SpaceX geçen yıl 18,7 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, sonuçta 4,9 milyar dolar zarar açıkladı. Karşılaştırmak gerekirse, Amazon geçen yıl 717 milyar dolarlık satış hacminden 78 milyar dolar net kâr elde etti. Buna rağmen piyasa katılımcıları, Musk'ın şirketinin gelecekteki potansiyelini mevcut finansal durumun üzerinde tutuyor.

Uzmanlara göre, SpaceX hisselerinin aşırı yüksek oynaklığı (volatilitesi), piyasada hisselerin yalnızca yüzde 4'ünün işleme açık olmasıyla ilgili. Hisse azlığı, herhangi bir büyük alım veya satımın fiyat üzerinde sert etkiler yaratmasına neden oluyor. Bir gün içinde yatırımcılar 300 milyondan fazla hisse takas etti ve bu, toplam serbest dolaşımdaki hisselerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

SpaceX şu anda halka açık işlemler yoluyla yaklaşık 86 milyar dolar yeni sermaye topladı. Bu fonların, şirketin Mars'a uçuş ve yapay zeka alanındaki iddialı planlarını gerçekleştirmek için kullanılması bekleniyor. Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu değişiklikler ilgi çekici, çünkü SpaceX ve Starlink projesi bölgemizde internet kapsamını genişletme konusunda önemli bir öneme sahip olabilir.