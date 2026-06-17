San Francisco Mahkemesi xAI'nın OpenAI'a Karşı Açtığı Davayı Reddetti

ABD'nin San Francisco federal mahkemesi, Elon Musk'a ait xAI şirketinin OpenAI'a karşı açtığı davayı nihai olarak reddetti. Bu anlaşmazlık, Grok chatbotunun geliştirilmesinde kullanılan teknolojik sırların çalınmasıyla ilgiliydi. Mahkeme kararına göre, xAI tarafından öne sürülen suçlamalar yeterli kanıta sahip değil ve gelecekte bu konuyla ilgili yeniden dava açma hakkı kısıtlandı. Ixbt.com haber veriyor.

Yargıç Lin, kararını "with prejudice" (yeniden değerlendirme hakkı olmaksızın) şeklinde açıkladı. Bu, xAI'nın artık aynı gerekçelerle OpenAI şirketini dava edemeyeceği anlamına geliyor. Yargılama sürecinde xAI şirketi, OpenAI'ın eski mühendisi Xuechen Li aracılığıyla gizli bilgileri ele geçirdiğini kanıtlayamadı. Ayrıca, OpenAI çalışanlarının çalınan bilgilerden haberdar olduğuna dair hiçbir kanıt sunulmadı.

Teknolojik Sırlar ve İşe Alım Süreci

Anlaşmazlığın merkezinde mühendis Xuechen Li ile yapılan iş görüşmesi yer alıyordu. xAI'nın iddiasına göre, mühendis OpenAI temsilcileriyle yaptığı görüşme sırasında Grok 4 modelinin iç detaylarını ve eğitim yöntemlerini tartışmıştı. Ancak yargıç, bu tür görüşmeleri standart bir uygulama olarak değerlendirdi. Adayın önceki iş deneyimini tartışmanın ticari sır ihlali olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Yargıç Lin'e göre, eğer bu tür görüşmeler yasa dışı kabul edilseydi, bu durum teknoloji pazarındaki her şirket için hukuki bir risk oluşturabilirdi. Bu da personel değişimini ve sektördeki rekabeti olumsuz etkileyebilirdi. OpenAI temsilcileri ise buna karşılık xAI teknolojilerine ihtiyaçları olmadığını ve rakip şirketin konumunu kaybettiğini belirttiler.

Elon Musk İçin Bir Başka Yenilgi

Bu karar, Elon Musk'ın OpenAI şirketine karşı yürüttüğü hukuk savaşlarındaki son haftaların ikinci büyük yenilgisidir. Daha önce Oakland federal mahkemesi, Musk'ın 150 milyar dolarlık bir başka davasını da reddetmişti. O dönemde girişimci, OpenAI şirketini başlangıçtaki kâr amacı gütmeyen misyonundan saptığıyla suçlamıştı.

Buna rağmen, mühendis Xuechen Li ile ilgili ayrı bir dava süreci hala devam ediyor. Mühendisin kendisi tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor. ixbt.com verilerine göre, bu mahkeme kararı yapay zeka pazarı için önemli bir emsal teşkil ediyor. Artık uzmanların rakip şirketlere geçmesi ve deneyimlerini tartışması, doğrudan hırsızlık kanıtlanmadığı sürece yasal kabul edilecek.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu karar ilgi çekici, çünkü dünya devi AI şirketleri arasındaki rekabet kurallarını belirliyor. OpenAI ve xAI arasındaki bu mücadele, yapay zeka alanındaki fikri mülkiyet korumasının ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gösterdi.