Özbekistan Play-off'a Çıkabilecek mi? Her Şey Son Turda Belli Olacak

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası play-off aşamasına yükselme şansı hâlâ devam ediyor. Ancak "Beyaz Kurtlar"ın bir üst tura çıkabilmesi için sadece galibiyet yeterli olmayabilir.

Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takım, K grubundan birinci veya ikinci sırada çıkma şansını kaybetti. Artık Özbekistan, yalnızca en iyi grup üçüncülerinden biri olarak son 16 turu biletini alabilir.

Bunun için milli takımın son turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup etmesi şart. Puanların eşitliği durumunda averaj belirleyici kriterlerden biri olacağı için mümkün olduğunca farklı bir galibiyet büyük önem taşıyor.

Şu an için grup üçüncüler sıralamasında Bosna Hersek 4 puanla lider durumda. Bosnalılar play-off biletini çoktan garantiledi.

Sıralamanın devamında 3'er puanlı İsveç, Hırvatistan, Güney Kore, Cezayir, Paraguay ve İskoçya yer alıyor. Yeşil Burun ve Belçika'nın 2'şer puanı var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ekvador 1'er puan toplarken, Senegal henüz puan alamadı.

Özbekistan'ın görevi çok net: Kongo'yu yenmek ve diğer gruplardaki sonuçları beklemek. "Beyaz Kurtlar"ın şansının artması için grup üçüncülüğü için savaşan birçok rakibin puan kaybetmesi veya mağlup olması gerekiyor.

Grup üçüncülüğü için mücadele eden takımların son tur maçları:

Japonya — İsveç

Hırvatistan — Gana

Cezayir — Avusturya

Paragvay — Avustralya

Yeşil Burun — Suudi Arabistan

Yeni Zelanda — Belçika

Kongo DR — Özbekistan

Ekvador — Almanya

Senegal — Irak

GRUP ÜÇÜNCÜLERİ SIRALAMASI

Özellikle İsveç, Hırvatistan, Cezayir ve Paraguay'ın sonuçları Özbekistan için büyük önem taşıyor. Bu takımlar puan kaybederse, "Beyaz Kurtlar" onları geçme şansına sahip olacak. Yeşil Burun ve Belçika'nın galip gelememesi de Özbekistan'ın lehine olabilir.

Ancak tüm hesaplamalardan önce Cannavaro'nun takımı kendi görevini yerine getirmeli. Kongo DR karşısında alınacak bir beraberlik veya mağlubiyet play-off umutlarını yok eder. Galibiyet ise Özbekistan'ı Dünya Kupası'nın bir sonraki aşamasına taşıyabilecek karmaşık ama gerçekçi senaryoyu ayakta tutar.

Böylece Özbekistan milli takımının kaderi sadece kendi elinde değil, aynı zamanda diğer gruplardaki son tur sonuçlarına da bağlı. Artık her gol, her puan ve hatta averaj belirleyici rol oynayacak.