2026 Dünya Kupası play-offlarının ilk eşleşmesi belli oldu

·71·Spor
2026 Dünya Kupası play-offlarının ilk eşleşmesi belli oldu

2026 Dünya Kupası play-off aşamasının ilk eşleşmesi belli oldu. Son 16 turunda Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti milli takımları bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Jesse Marsh yönetimindeki Kanada milli takımı, V grubunu ikinci sırada tamamladı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanadalılar, üç maçta topladıkları 4 puanla play-off biletini kaptı.

Hugo Broos yönetimindeki Güney Afrika Cumhuriyeti milli takımı da grup aşamasında 4 puan topladı. Afrikalılar, karar maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek ikinci sırayı kaptı ve A grubundan play-off'lara yükseldi.

Artık her iki takım için de hata payı kalmadı. Galip gelen takım Dünya Kupası yolculuğuna devam ederken, mağlup olan milli takım turnuvaya veda edecek.

Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki son 16 turu karşılaşması, 28 Haziran'da Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanacak.

KanadaGüney AfrikaJesse MarschHugo BroosGüney Koreya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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