Harry Kane nasıl bir kaptan? Gary Pallister İngiltere kaptanını efsanelerle kıyasladı

·26·Spor
Harry Kane nasıl bir kaptan? Gary Pallister İngiltere kaptanını efsanelerle kıyasladı

İngiltere milli takımı ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane, günümüz dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olsa da, kaptanlık tarzı birçok tartışmaya neden oluyor. Eski futbolcu Gary Pallister, Goal.com'a verdiği röportajda Kane'in liderlik yeteneklerini analiz ederek onu geçmişin efsanevi kaptanlarıyla kıyasladı. Goal.com'un haberine göre,

Pallister'a göre Harry Kane, sahada bağıran veya takım arkadaşlarına sürekli talimatlar veren bir lider değil. Daha çok hareketleri ve profesyonelliğiyle örnek olmaya çalışıyor. Bu tarz, Chelsea efsanesi John Terry veya Manchester United'ın eski kaptanı Roy Keane gibi vokal liderlerden tamamen farklı. Kane, soyunma odasında veya sahada duygularına kapılmaktansa, dikkatini temel görevi olan gol atmaya odaklamayı tercih ediyor.

Kaptanlık felsefesi: Eylem sözden daha önemlidir

Futbol dünyasında kaptanlık görevini yerine getirmenin tek bir kalıbı yoktur. Bazı kaptanlar psikolojik baskı kurarak takımı ileri taşırken, Kane gibi oyuncular yetenekleriyle takım arkadaşlarını motive eder. Şu an İngiltere milli takım formasıyla 81 gol atan forvet, Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırmaya yakın. Pallister, özellikle bu noktaya değinerek Kane'in başarılarının takım için en büyük motivasyon olduğunu belirtti.

Buna rağmen uzman, kaptanlık pazubandının saha merkezindeki oyunculara daha çok yakıştığını vurguladı. Sözlerine göre, bir stoper veya orta saha oyuncusu tüm sahayı görme imkanına sahip olur. Pallister, “Bence eğer takımda başka uygun aday yoksa pazuband forvete verilir. İdeal olan ise bu rolün Roy Keane veya Patrick Vieira gibi oyunun kontrolünü elinde tutan merkez bölge futbolcuları tarafından üstlenilmesidir,” diyor.

Thomas Tuchel ve 2026 Dünya Kupası

Yakın zamanda İngiltere milli takımının teknik direktörü olarak atanan Thomas Tuchel için 2026 Dünya Kupası temel sınav olacak. Pallister, Kane'in bu turnuvada kaptan olarak yer alması konusuna değinirken, teknik direktörün seçiminin takım atmosferini nasıl etkileyeceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kane'in Bayern Münih'teki geçen sezon attığı 61 gol, sportif formunun hala çok yüksek olduğunun bir kanıtı.

Özbekistanlı futbolseverler için de Kane'in tarzı ilgi çekici bir konu, çünkü milli takımımızda da kaptanlık meselesi genellikle deneyimli forvetlerin omuzlarına yükleniyor. Kane'in “sessiz lider” imajı modern futbolda yeni bir eğilim olup, fiziksel güçten ziyade entelektüel ve teknik üstünlüğe dayanıyor. Sonuç olarak Pallister, Harry Kane'in kendine has bir kaptan olduğunu ancak sahada asla “agresif” bir lider olamayacağını kabul etti.

Harry KaneİngiltereThomas TuchelBayern MunichFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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