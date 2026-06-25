Bosna Hersek Tarihi Bir Sonuçla Play-off'a Yükseldi

·58·Spor
Bosna Hersek Tarihi Bir Sonuçla Play-off'a Yükseldi

Bosna Hersek milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak play-off aşamasına yükseldi.

Sergey Barbares yönetimindeki ekip, grup aşamasını 4 puanla üçüncü sırada tamamladı. Bosnalılar, İsviçre ve Kanada'nın ardından, grubunu üçüncü sırada bitirip play-off'a yükselen ilk milli takım oldu.

Bu sonuç, Bosna Hersek futbol tarihi açısından büyük bir önem taşıyor. Zira takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın play-off aşamasına çıkmayı başardı.

Bosnalılar daha önce 2014 Dünya Kupası'nda yer almıştı. O turnuvada da takım grubu üçüncü sırada tamamlamıştı ancak mevcut format nedeniyle bir üst tura çıkamamıştı.

12 yıl sonra Bosna Hersek yeniden Dünya Kupası sahnesine döndü ve bu kez tarihi bir bilet elde etti. Takım şimdi play-off aşamasında da yoluna devam etmeye çalışacak.

Bosna HersekSergey BarbaresİsviçreKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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