Iberia Havayolları uçaklarında Starlink üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti başladı

Elon Musk liderliğindeki Starlink şirketi, havacılık sektöründe devrim niteliğindeki değişiklikler yapmaya devam ediyor. İspanya'nın Iberia havayolu şirketi, uzun mesafe uçuş yapan uçaklarında uydu üzerinden çalışan yüksek hızlı internet sistemini resmen ticari kullanıma sundu. Bu adım, hava yollarında bağlantı kalitesini temelden iyileştirmeye hizmet edecek. Ixbt.com haberi veriyor.

İlk test ve uygulama uçuşu, 23 Haziran 2026 tarihinde Madrid — Sao Paulo rotasında gerçekleştirildi. Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı'ndan kalkan EC-MAA tescil numaralı uçak, Iberia filosunda Starlink sistemiyle donatılan ilk uçak oldu. Artık bu uçuşun yolcuları, uçuş boyunca yerdeki kaliteyle aynı interneti kullanma imkanına sahip oldular.

Teknik özellikler ve hız göstergeleri

ixbt.com verilerine göre, Starlink sistemi uçakta saniyede 450–500 Mbps'ye kadar indirme (download) ve 70 Mbps'ye kadar veri yükleme (upload) hızı sağlayabiliyor. En önemlisi, bağlantı kesintiler olmadan ve minimum gecikme (latency) ile çalışıyor. Bu da yolcuların sadece sosyal ağları kullanmasına değil, aynı zamanda görüntülü görüşmeler yapmasına ve büyük hacimli dosyalarla çalışmasına olanak tanıyor.

Iberia yönetimi, bu hizmeti uçtukları sınıfa bakılmaksızın tüm yolcular için tamamen ücretsiz yapmayı planlıyor. Ayrıca, internet bağlantısı uçağa biniş anından varış noktasına ulaşana kadar kesintisiz devam edecek. Bu, önceki nesil uydu internetlerinin aksine, uçağın belirli bir yüksekliğe çıkmasını bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Kapsamlı strateji ve gelecek planları

Iberia havayolları, 2026 yılı sonuna kadar uzun mesafe filosunun yaklaşık yüzde 35'ini Starlink ekipmanlarıyla donatmayı hedefliyor. Ancak projenin kapsamı sadece tek bir havayolu şirketiyle sınırlı kalmayacak. Şirketin ana kuruluşu olan International Airlines Group (IAG), bünyesindeki çeşitli havayollarına ait 500'den fazla uçağı bu sisteme bağlamayı planlıyor.

Starlink, havacılık pazarındaki konumunu hızla güçlendiriyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 41 havayolu şirketi, Elon Musk'ın teknolojisini kullanmak üzere anlaşmalara sahip. Programa dahil edilen toplam uçak sayısı ise 7000'i aştı. Daha önce Southwest Airlines da yeni nesil uydu interneti kurulu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Özbekistanlı turistler ve uluslararası uçuşları kullananlar için de bu haber önemli, çünkü Avrupa ve Amerika rotalarındaki uzun uçuşlarda kaliteli bağlantı konusu her zaman güncel bir sorun olmuştur. Starlink gibi teknolojilerin yaygınlaşmasının, önümüzdeki yıllarda uçuş sırasında internet kullanımını bir lüksten standart bir hizmete dönüştürmesi bekleniyor.